Florin Cîțu a fost trimis la reeducare după ce a urcat băut la volan. Cum s-a desfășurat ancheta din SUA

Florin Cîțu, premierul României, a avut probleme în Statele Unite ale Americii (SUA), în 2000 – 2001, după ce a fost prins băut, la volan, și a primit o condamnare de două zile de închisoare. Pe lângă perioada de detenție, actualul șef al Executivului a primit și o amendă, iar judecătorul a decis că el va trebui să urmeze un curs dedicat șoferilor care sunt prinși sub influența alcoolului.

Florin Cîțu a fost prins băut la data de 3 decembrie 2000

Evenimentul a avut loc la data de 3 decembrie 2000. Atunci, Florin Cîțu conducea o mașină Ford Probe de culoare roşie și mergea de pe-o parte pe alta a drumului.

În plângerea şi declaraţia pe propria răspundere, care a fost întocmită la data respectivă, autorităţile au notat că în acea zi, la ora 2.08 noaptea, Florin Vasile Cîţu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, oraşul Ames, din Comitatul Story, conducând o maşină sub influenţa băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0.100 (Blood Alcohol Content peste 0.100), conform Aleph News.

El a fost acuzat de infracțiunea de „conducere sub influență” (OWI) 1st (Serious Misdemeanor)/Delict grav, prin încălcarea Secțiunii 312J.2 litera 1a și 1b din Codul Penal al Iowa din 1999. Litera 1a se referă la conducere sub influența unei băuturi alcoolice sau a unui alt drog sau a unei combinații de astfel de substanțe iar litera 1b se referă la prezența unei concentrații de alcool de 0.08 sau mai mari, conform sursei citate.

„Mașina Probe nu a menținut o viteză constantă”

„L-am văzut pe inculpat conducând un Ford Probe roșu cu placa Iowa 675CMG în zona de est, pe Lincoln Way, pe banda exterioară. Pe măsură ce mașina Probe călătorea spre est, el se deplasa în mod vizibil de pe-o parte pe alta a rutei de călătorie. Mașina Probe nu a menținut o viteză constantă (fluctua între 32 și 56 km/h). Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice și a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectați și umezi. Inculpatul nu a putut face testul de sobrietate. Inculpatul a făcut un Preliminary Breath Test care indica Blood Alcohol Content (BAC) peste 0.100. Inculpatul a făcut testul Datamaster și acesta a înregistrat un BAC de 0.161”, au precizat autoritățile.

Limita legală a Blood Alcohol Content potrivit Codului Penal din Iowa este de 0.08.

Timothy C. Meals, procurorul din Story County, Iowa, în numele autorității statului Iowa îl acuză oficial pe Florin Vasile Câțu de infracțiunea de conducere sub influență ( OWI/ Operating While Intoxicated), 1st Offence, folosind formularea legală:

„Pe 3 decembrie 2000, în Story County, Statul Iowa, cu violarea Secțiunii 321J.2 a Codului Penal din 1999, din Iowa, a sărvârșit: conducerea unui autovehicul în statul Iowa în timp se afla sub influența unei băuturi alcoolice, narcotice, hipnotice sau de altă natură, sau o combinație de astfel de substanțe sau în timp ce avea o concentrație de alcool de 0.10 sau mai mare”.

La data 27 decembrie 2000, la ora 13.00, Florin Cîțu, trimis deja în judecată de autoritățile americane pentru infracțiunea de conducere sub influență ( OWI/ Operating While Intoxicated), 1st Offence, trebuia să apară în fața Tribunalului Distructual din Comitatul Story din Iowa. Dar nu vine.

Ce i-a cerut Florin Cîțu avocatului

Florin Cîțu își trimite doar avocatul, pe Gerald Moothart, care depune o cerere pentru o nouă audiere clientului său în fața instanței americane având în vedere că acesta nu se mai afla în SUA.

„Inculpatul este absolvent al Iowa State University și s-a întors în țara natală, România, pentru sărbătorile de Crăciun. Inculpatul este programat să se întoarcă în SUA în jurul datei de 2 ianuarie 2001”. Ca atare, Cîțu semnează cererea prin care solicită judecătorului ca să fie audiat pe 8 ianuarie 2001.

A doua zi, pe 28 decembrie 2001, judecătorul Steven P. Van Marel este de acord cu cererea inculpatului Florin Cîțu.

Pe 6 ianuarie 2001, Florin Cîțu ( 28 de ani la acea dată), reprezentat de firma de avocatură Moothart & Owen, absolvent de universitate și candidat pentru doctorat decide să pledeze nevinovat în fața instanței americane, în legătură cu acuzațiile aduse (OWI/ Operating While Intoxicated), 1st Offence, violarea secțiuni 321J.2 din Codul Penal al Iowa (1999), Serious Misdemenor) și cere un proces rapid.

Pe 8 ianuarie 2001, același inculpat Florin Cîțu, reprezentat de avocatul Gerald Moothart, decide să se ia la trântă cu autoritățile americane cerând în fața instanței, printr-o nouă cerere semnată, ca procurorii să-i pună la dispoziție toate probele din dosar: declarațiile sale scrise sau audio, ale martorilor, copiile cazierului său, the driving record, toate bunurile reținute de procurori la percheziție, orice informație deținută care l-ar putea disculpa, examinările sale, testele făcute, toată documentația prin care s-a stabilit alcoolemia, raportul ofițerilor de la fața locului, numele informatorilor folosiți în ancheta împotriva lui, înregistrări audio, video de tot felul, inclusiv date despre amprentarea sa.

Risca să se aleagă cu un mandat de arestare

De asemenea, pe 8 ianuarie 2001, judecătorul Thomas R.Hronek stabilește că Florin Cîțu urmează să apară în fața Tribunalului Districtual din Story County Nevada, a doua zi, la 9 dimineața, dar în același timp acesta stabilește și un „pretrail conference” pentru 17 februarie 2001, la ora 3.15 după amiaza, având în vedere că inculpatul Cîțu trebuie să își reafirme nevinovăția sau vinovăția. Dacă inculpatul nu se prezintă la „pretrail”, va fi emis un mandat de arestare, se arată în documentul semnat de judecătorul Thomas R.Hronek.

În dosarul aflat la instanță, apare o scrisoare a Centrului comunitar din Des Moines prin care acesta certifică faptul că Florin Vasile Cîțu a terminat, pe 18 ianuarie 2001, cu succes programul de 12 ore împotriva alcoolului la volan „Drinking Drivers Program”. Cooordonatorul programului de educație împotriva băutului la volan, Lois Keister, transmite instanței americane că un raport de finalizare a cursului va fi trimis și studentului luna următoare.

Pe 24 ianuarie 2001, și Florin Cîțu, prin avocatul său, Gerlad Moothart, informează instanța că a finalizat cu succes Programul împotriva alcoolului la volan așa cum arăta și scrisoarea de la Centrul comunitar pe care o și atașează informării lui către instanță.

„Florin Cîțu scrie instanței faptul că înțelege că pedeapsa maximă pentru infracțiunea comisă este de 1000 dolari sau încarcerare sau amândouă, dar arată că dacă și-ar instala în mașină un dispozitiv de pornire a mașinii doar după testarea alcoolemiei în aerul respirat, și ar face dovada acestei instalări în fața instanței, poate ar scăpa doar cu o amendă de 500 de dolari.

Florin Cîțu mai susține în document că instanța poate să-i ceară să facă muncă neplătită în folosul comunității și că există o pedeapsă minimă de închisoare cu executare sau trimiterea sa la un centru de corecție comunitar pentru 48 de ore, cu excepția cazului în care este eligibil la o pedeapsă amânată, cu suspendare sau sub probațiune.

„Inculpatul este condamnat pentru conducere sub influență”

Cîțu scrie instanței că înțelege că judecătorul îl poate trimite la un curs împotriva alcoolului la volan, că acesta poate să-i impună să-și facă o evaluare a „abuzului de substanțe”, să urmeze recomandările date, și poate chiar să-l bage într-un program de prevenire a „abuzului de substanțe” în vederea educării.”, mai sustine sursa citată.

Acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de Florin Cîțu și înțelegerea sa cu procurorul Timothy Meals ajung în instanța americană pe 26 februarie 2001, când la ora 9 dimineața era stabilită și pronunțarea sentinței.

Judecătorul Tribunalului Districtual, Thomas R. Hronek, spune în document că acceptă acordul și stabilește următoarele în decizia de condamnare:

„Inculpatul este condamnat pentru conducere sub influență pentru că a încălcat Secțiunea 321J.2 a Codului Penal din Iowa. Inculpatul este condamnat să execute 2 zile de închisoare în Penitenciarul Story County, să i se scadă din perioada pe care a executat-o, dacă a executat, așa cum arată evidența din Story County. Inculpatul trebuie să plătească o amendă de 1000 de dolari, o taxă suplimentară de 300 de dolari, o suprataxă de 5 dolari pentru Drug Abuse Resistance Education ( Educație pentru Rezistența la Abuzul de Droguri) și costurile judiciare.

Inculpatului i se acordă termen până pe data de 27 iulie 2001 să plătească amenda, taxele suplimentare și cheltuielile judiciare.

Inculpatul trebuie să contacteze Biroul Șerifului din Story County până pe 4 aprilie 2001 ca să facă toate aranjamentele necesare pentru executarea pedepsei cu închisoarea care va trebui să fie dusă la îndeplinire, consecutiv, până pe 4 mai 2001.

„A participat și a finalizat cu succes o școală pentru Drinking Drivers”

Inculpatul este informat că asta poate să însemne că trebuie să plătească camera și masa legate de încarcerare (Secțiunea 356.7 din Codul Penal din Iowa).

Inculpatul este informat că instanța poate să revendice încă o amendă de 500 de dolari atunci când inculpatul prezintă instanței, la sfârșitul perioadei minime de neeligibilitate, o licență temporară restricționată eliberată în baza Codului din Iowa Secțiunea 321J.20.

Instanța constată că inculpatul a asigurat o evaluare a abuzului de substanțe și a participat la orice tratament recomandat.

De asemenea, inculpatul a participat și a finalizat cu succes o școală pentru Drinking Drivers, facilitată de un colegiu comunitar din zonă.

Inculpatul a fost informat cu privire la dreptul său de a formula apel. Taxa pentru formularea apelului se stabilește în cuantum de 2500 de dolari” este decizia judecătorului Tribunalului Districtual, Thomas R. Hronek.

Documentele puse la dispoziție de autoritățile judiciare americane nu arată că Florin Cîțu a formulat apel la condamnarea primită.