Florin Câțu este convins că Guvernul PNL – UDMR va trece de Parlament. Premierul desemnat Nicolae Ciucă este însă rezervat

„Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a spus sigur pe sine Florin Cîțu.

Declarația sa a stârnit hohote de râs în rândul jurnaliștilor prezenți la conferința de presă. Este de notorietate faptul că USR și PSD au anunțat răspicat că nu vor vota un guvern minoritar.

„Așa cum arată situația, guvernul nu are șanse să treacă, dar parlamentarii mai au timp de reflecție”

Mai echilibrat în declarații a fost premierul desemnat, Nicolae Ciucă care a admis că „am constatat că nu vom ajunge la o majoritate”. El a declarat că nu doreşte să îşi depună mandatul şi că va merge până la capăt.

„Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a afirmat, realist, Nicolae Ciucă.

„

Cine sunt miniștrii Guvernului Ciucă

„Am supus dezbaterii şi am aprobat programul de guvernare şi lista de miniştri din Cabinetul Ciucă. Lista de miniştri a fost aprobată cu o singură abţinere, programul de guvernare a fost aprobat în unanimitate”, a spus Cîţu, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

FINANȚE: Dan Vîlceanu

TRANSPORTURI: Marcel Boloș

INTERNE: Lucian Bode

JUSTIȚIE: Alina Gorghiu

EXTERNE: Bogdan Aurescu

APĂRARE: Cătălin Predoiu

ENERGIE: Virgil Popescu

ECONOMIE: Florin Roman

AGRICULTURĂ: Mircea Fechet

CERCETARE: Robert Sighiartău

SĂNĂTATE: Nelu Tătaru

MUNCĂ: Raluca Turcan

EDUCAȚIE: Sorin Cîmpeanu

CULTURĂ: Bogdan Gheorghiu

DEZVOLTARE: Cseke Attila

SPORT: Novak Eduard

FONDURI EUROPENE: Hegedus Csilla

MEDIU: Tánczos Barna