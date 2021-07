Prezentatorul TV Florin Călinescu își dă demisia de la ProTV. Actorul a subliniat că, prin urmare, renunță și la jurizarea emisiunii Românii au Talent. Florin Călinescu nu a explicat care sunt motivele pentru care a luat această decizie, însă a transmis că va reveni cu detalii.

Florin Călinescu pleacă de la ProTV

Florin Călinescu a anunțat, duminică, 18 iulie, pe pagina sa de socializare, că renunță la colaborarea cu postul de televiziune ProTV. Prezentatorul TV a spus însă, că va reveni cu detalii referitoare la situația de față.

„Cu oarecare părere de rău, vă anunț ca renunț la colaborarea cu actualul management al ProTV. Deci, și la Românii au talent. Detalii, mai încolo”, a punctat Călinescu, pe pagina sa de Facebook.

Sumar al activității lui Florin Călinescu

Florin Călinescu s-a născut pe data de 29 aprilie 1956, la Timişoara. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, în 1980, potrivit volumului „1234 cineaşti români” (Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1996), potrivit Wikipedia.

A debutat în film în serialul „Lumini şi umbre” în regia lui Andrei Blaier (1981). A mai jucat, apoi, în filmele „Întunericul alb” (r. Andrei Blaier, 1982), „Clipa de răgaz” (r. Şerban Creangă, 1985), „Enigmele se explică în zori” (r. Aurel Miheles, 1987), „E pericoloso sporgersi” (r. Nae Caranfil, 1992), „Asfalt Tango” (r. Nae Caranfil, 1995), „Prea târziu” (r. Lucian Pintilie, 1996), „Filantropica” (r. Nae Caranfil, 2002), „Maria” (r. Peter Călin Netzer, 2003), „Băieţi buni” (serial TV, 2005), „Anticamera” (serial TV, 2008), „Poveste de cartier” (2008). A fost redactor la săptămânalul ‘Academia Caţavencu”.

Între anii 2000-2014 a fost director al Teatrului Mic. Florin Călinescu a intrat în lumea media la începutul anilor ’90 cu emisiunea „Duminicile celor singuri” de la Radio ProFM. Din decembrie 2005 intră în atenţia publicului de televiziune, devenind producător tv la MediaPro Internaţional. A realizat emisiunea „Ora şapte, bună dimineaţa” la ProTV, apoi emisiunea-concurs „Te uiţi şi câştigi”, popularitatea sa crescând la cote maxime. Fin observator al scenei socio-politice româneşti, a inaugurat, în februarie 1997, emisiunea „Chestiunea zilei” – un comentariu satiric al celei mai importante ştiri a zilei, care a cunoscut de-a lungul timpului unele modificări.

Pentru o perioadă a fost directorul postului Tele 7 abc (2001-2003), unde a realizat emisiunea „Alo Florin”. S-a întors la PRO TV, unde, în 2004, a realizat emisiunea de analiză fotbalistică „Procesul etapei”. Tot la ProTV a realizat emisiunea de divertisment „Duminică de duminică”. În 2005 a jucat în serialul poliţist „Băieţi buni”. În perioada 2005-2007 a fost realizatorul emisiunii sportive „Om la om” de la TV Sport. În ianuarie 2007 revine la ProTV, unde realizează serialul „Anticamera”. Din noiembrie 2009 a colaborat cu televiziunea de ştiri Vox News, fiind invitat în cadrul emisiunii „România în alb şi negru”, o dezbatere electorală în perioada alegerilor prezidenţiale. În octombrie 2012 a revenit pe micile ecrane, în serialul de comedie „Tanti Florica”, film realizat şi difuzat la ProTV.

Florin Călinescu a revenit în 2015 în televiziune, ca membru al juriului emisiunii „Românii au talent” difuzată de ProTV.

Ce s-a întâmplat la Românii au Talent

Îndrăgitul actor a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea la emisiunea ”Dosare de presă”, susținută pe evz.ro. Acesta a vorbit despre mai multe aspecte din viața sa, pe care le-a ținut departe de ochii curioși. Printre acestea se numără și momentul delicat de platoul „Românii au talent”, când i s-a făcut rău și a fost nevoit să primească îngrijiri medicale.

„Regizorul cu care colaborez în cască, îmi zice <Mă, ceilalți colegi sunt familiști, sunt principiali, emit tot felul de teorii din astea filosofico-morale-educative. De la tine aștept să fii oleacă mai decoltat>. Efectiv, când a venit doamna aceea super performantă în dansul ei din buric și chiar și arăta interesant, mi-a venit ideea să simulez o criză de rău. Și-am zis <Doamneeee>, cum fac toți bărbații când văd o bunăciune”, a povestit Florin Călinescu.

Actorul a povestit cum era să ajungă la spital de-adevăratelea, dintr-o simplă farsă. „Și atunci am zis <Bă, fii atent, simulez o criză de leșin> și m-am lăsat așa, pe-o parte. Au venit fetele de la echipajul de prim ajutor, repede, mi-au luat tensiunea. Și alea s-au albit la față. Și eu ziceam <Gata, ce mai stați?> Zice <Aveți 19 cu 12.> <Bă, stați puțin, că până aicea a fost glumă.> <Atât aveți. Aveți vâjâilei, aveți..> <Nu, n-am nimic.> Și-am văzut aparatul. După aia, în pauză, mi-am mai luat o dată tensiunea. Era pe acolo. 16 cu 17.”

Florin Călinescu a relatat cum doctorii i-au transmis că, prin natura meseriei sale, își creează nu doar stări emoționale, ci și fizice. „Asta oricum a fost înregistrare. Treaba s-a petrecut în octombrie, anul trecut. M-am dus la doctor și mi-au zis: <Din punct de vedere al meseriei noastre de cardiologi, nu vă putem declara bolnav, sub o formă sau alta. Aveți o fire care vă autosugestionați>. Probabil îmi creez stări (prin prisma meseriei, n.r.). Trebuie și aici să ai grijă. Că poți, într-un acces de ăsta de sinceritate, să faci un AVC sau un infarct. Inima încă e împărțită corect. Am apartament cu patru camere OK. Încă e în bună-stare.”