Justitie Dosarul Coldea. Cum se negociau banii: Să mor dacă te mint. A zis că i-am făcut fraieri. Stenograme







Florian Coldea a fost plasat sub control judiciar într-o anchetă instrumentată de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani. Noi stenograme din dosar arată cum colaboratorii generalului lăsau să se înțeleagă că avea influență la cel mai înalt nivel.

Fostul adjunct SRI este numit în stenograme Șeful cel mare sau FC. El este descris drept un personaj obișnuit să dea ordine care sunt executate, De asemenea, cei interceptați lăsau să se înțeleagă că ar fi avut acces la cel mai înalt nivel, în lumea politică.

Florian Coldea, un personaj cu multă influență

Cătălin Hideg, afaceristul care a făcut denunțul la DNA, a apelat la cei implicați printr-un intermediar, Dan Tocaciu. Acesta i-ar fi spus că Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă îl pot ajuta să scape de dosarul penal. Informațiile reies din ordonanța procurorului de caz.

Afaceristul a afirmat că i s-ar fi cerut suma de 700.000 de euro pentru a scăpa de condamnare. Banii urmau să fie dați avocatului Doru Trăilă, sub formă de onorariu. Au urmat negocieri care s-au finalizat la 600.000 de euro plus TVA.

Procurorii DNA i-au plasat pe foștii generali SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sub control judiciar sub cauțiune. O măsură similară a fost luată și în cazul avocatului Doru Trăilă. Cei trei sunt acuzați de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar care vizează intervenții în Justiţie. Coldea s-a declarat nevinovat, după ce a fost pus sub acuzare de procurori.

„Mă consider nevinovat pentru faptele de care am fost acuzat. Am respectat întotdeauna spiritul și litera legii, atât că demnitar al statului român, cât și că persoană privată, având convingerea fermă că nimeni nu este mai presus de lege. Am încredere în justiția din România, așa cum am avut întotdeauna, pentru a-mi susține și dovedi nevinovăția în ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc”, a spus Florian Coldea.

Stenograme din dosarul Coldea

Noile stenograme din Dosarul Coldea, prezentate de Romania TV, redau o conversație dintre Dan Tocaci și denunțătorul Cătălin Hideg.

Dan Tocaci: Greșeala vieții mele e că m-am băgat în (...) ăsta! Ai înțeles? Cea mai mare! Că am zis să te ajut! Să te ajut. Ai înțeles? Nu vreau s-o fac. Eu te-am rugat frumos! M-ai făcut de (...)! Da! Este foarte simplu. Eu sunt foarte sincer și ți-am spus! Acum, pentru ei, eu mă arunc în fața mașinii. Pentru ei! Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Ăia au fost corecți și am stat si m-am rugat de ei să te ajute, să preia cazul, să te ia avocatul că ai avut numai papagali. M-am rugat de ei și au zis: bine, mă, hai! Cătălin Hideg: …. Dan Tocaci: Când te-am rugat, te-am rugat să faci în momentul acela. Am înțeles treaba asta! Tu ai insistat să mergi la ei, să mergi tot timpul la el, să mergem la Mitică. Hai, mă, hai să mai mergem la el, hai să mai mergem o dată la Mitică. De fiecare dată ai spus același lucru. Ți-a spus el vreodată că dacă nu îi dai 700.000 de euro, nu îți face nimic? Cătălin Hideg: La ălălatul nu e chiar așa. Dan Tocaci: La cine? Cătălin Hideg: Venea și spunea: E supărat ăla pe tine! Dan Tocaci: Și ce voiai să îți facă? Ce să zică avocatul, să te lase că tu ești băiatul bun. Stai, mă, puțin! Tu știi cum faci? Cătălin Hideg: Asta a zis-o și nea Mitică. Dan Tocaci: Ăștia au fost băieți buni… Cătălin Hideg: Puteau să spună: dă-l afară, n-ai ce să faci cu el! Dan Tocaci: Așa ți-a zis el? Cătălin Hideg: Să mor dacă te mint! A zis că i-am făcut fraieri! Dan Tocaci: Eu nu cred! Tu-l cunoști pe el?

Florian Coldea cercetat de DNA

Ancheta DNA, în cazul fostului general SRI, are la bază o sesizare formulată de Cătălin Hideg. Acesta a apelat la serviciile fostului general pentru a scăpa de o condamnare într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Cazul a fost instrumentat de Parchetul European, iar afaceristul a primit patru ani de închisoare în primă instanță.

Cătălin Hideg şi firma acestuia, Sanimed Internaţional, au fost trimişi în judecată în octombrie 2022, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul estimat a fost de 3 milioane de euro.

Denunţătorul susţine că i-ar fi fost ceruți, de către fostul general Dumitru Dumbravă, 700.000 de euro pentru o condamnare cu suspendare. Suma urma să fie plătită avocatului Doru Trăilă sub formă de onorariu. Hideg a afirmat că i s-a spus despre Florian Coldea că este „singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul.

Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă au fost plasaţi sub control judiciar. Ei au fost audiați timp de 15 ore, la DNA, în cursul zilei de joi.