Dezvăluiri GRELE despre Florian Coldea. Întâlnire de GRADUL ZERO la Viena. „Bătrânelul din imagine...”

Noi dezvăluiri au apărut în presă despre Florian Coldea și un al nume greu din România, Dacian Cioloș. Despre ce doi se spune că ar fi servit masa undeva în Viena, în luna decembrie.





„Batranelul din imagine se numeste Florian Coldea. El este pensionar acum, dar a fost seful SRI Romania in ultimii 10 ani. Noua ne place de el, fiindca este un pensionar tare atipic: in loc sa stea acasa, sa se uite la Canal D, domnia sa umbla neincetat in ultimele luni. Au aparut o gramada de poze cu el in diverse avioane, sau mentiuni despre vizite ale sale in diverse locuri.

De exemplu, recent, Ziar de Cluj v-a dezvaluit ca domnul Coldea s-a relaxat la cabana unui cunoscut milionar clujean, unde a avut si o companioana care, din cate ne-a relatat Sebastian Ghita, nu semana deloc cu nevasta-sa”, scrie Ziardecluj .

Sursa citată a dezvăluit două poze, una cu „pensionarul Coldea in drum spre Viena, iar in cea de a doua este fatada unul local vienez de fite, unde domnul Coldea s-a intretinut, indelung si cordial, cu domnul Dacian Ciolos”.

Dacian Cioloș a plecat, după această întâlnire, la Munchen.

Elena Udrea a stârnit controverse, după publicarea unei fotografii! Ce au observat oamenii

Pagina 1 din 1