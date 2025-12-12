Florentina Opriș mărturii tulburătoare: Am avut o premoniție legat de moartea soțului

Florentina Opriș a explicat la un podcast faptul că pierderea soțului ei a fost una anunțată. Mai exact ea a avut un vis premonitoriu legat de acest aspect.

Înainte să își piardă soțul, prezentatoarea a explicat că a avut un vis despre acum spune că a fost premonitoriu. ”Am avut un vis premonitoriu foarte ciudat, foarte ciudat. Eu care am un somn odihnitor, când mă pun în pat adorm instant și nu mă mai trezesc. În miez de noapte m-am trezit, îmi bătea inima groaznic pentru că avusesem un vis în care se făcea că o doamnă vine să mi-l ia.

Eu cumva în visul acela mă luptam cu ea și îi spuneam că e soțul meu. Și ea îmi spunea, nu că este al meu. Era o confruntare între noi două, încât m-am trezit așa speriată, l-am văzut lângă mine, i-am mulțumit lui Dumnezeu că a fost doar un vis. Nu am mai putut să adorm, am coborât în living și m-am tot întrebat ce e cu visul acesta. Imediat dimineață a fost ceva… am sunat la mama și la tata, mama a zis să mă rog și tata a oftat puțin. Nu am înțeles oftatul tatei deloc”, a spus ea.

Doar că visul nu a fost tocmai întâmplător spunea realizatoarea. ”Și am trecut peste moment, a doua zi aș fi vrut să vorbesc cu el, dar am zis mai bine să se ducă. A fost ceva foarte real. Până la urmă pe seară i-am spus. Și el a zis că sunt vise. Nu cred că au trecut 4-5 zile și s-a trezit în miez de noapte și mi-a zis: eu nu mă simt bine.

Nu știu, parcă nu pot să respir bine. Într-un final a adormit. Dar a doua zi a zis că e la fel și a plecat la control. Acolo, medicul i-a zis că nu e nimic. Doar că următoarea seară a fost la fel. Și mi-a zis că mergem la urgențe. Și am mers la urgențe la Floreasca. Ne-am dus și una dintre doamnele doctor, după ce i-a făcut un CT, s-a întors și a zis că trebuie să vorbim. Pentru că se vede o formațiune pe vena cavă”, a explicat Florentina Opriș.

Soțul Florentinei și-a pierdut viața la doi ani după ce a luptat cu această tumoare. Potrivit prezentatoarei nici până acum nu se știe exact ce fel de formațiune a fost.

”Era ceva ciudat, nu era nici tumorală, nici altfel. Nu avea tratament niciunde în lume. Momentul plecării lui, parcă și l-a ales”.