Flavio Cobolli a cucerit trofeul ATP 500 de la Acapulco. Italia are trei jucători în Top 15 ATP

Flavio Cobolli a cucerit trofeul ATP 500 de la Acapulco, după o finală disputată împotriva americanului Frances Tiafoe, și va urca pe locul 15 în ierarhia mondială. Performanța confirmă momentul excelent traversat de tenisul masculin italian, care va avea trei jucători în Top 15 ATP.

Italianul în vârstă de 23 de ani s-a impus în noaptea de sâmbătă spre duminică în finala turneului ATP 500 de la Acapulco, trecând de Frances Tiafoe cu 7-6 [4], 6-4. Meciul a durat două ore și nouă minute, iar Cobolli a închis partida la a treia minge de meci în fața jucătorului american, clasat pe locul 28 ATP.

Primul set a fost extrem de echilibrat și s-a decis în tie-break, în timp ce în actul secund italianul a gestionat mai bine momentele importante, demonstrând maturitate și progres pe suprafața dură. Înaintea competiției, Cobolli ocupa locul 20 în clasamentul mondial.

Succesul de la Acapulco reprezintă al treilea titlu ATP din cariera sa și primul din 2026. Totodată, este al doilea trofeu de categorie 500 în mai puțin de un an, după cel obținut la Hamburg în 2025. În palmaresul său figurează și titlul de la București (ATP 250), cucerit anul trecut.

Triumful din Mexic are o semnificație aparte, fiind primul său trofeu pe hard, ceea ce confirmă că italianul nu mai este doar un jucător redutabil pe zgură. Începând de luni, Cobolli va urca pe locul 15 ATP, cea mai înaltă poziție atinsă până acum în carieră.

La finalul partidei, acesta a declarat: "Nu-l mai învinsesem niciodată înainte de această finală și cred că merit acest succes", în condițiile în care bilanțul direct dintre cei doi este acum 2-1 în favoarea americanului.

Titlul vine după o perioadă complicată la startul anului, când Cobolli pierduse patru dintre primele șase meciuri disputate. Italianul a reușit însă să își regăsească rapid forma, ajungând în semifinale la Delray Beach, înainte de a câștiga la Acapulco.

Cu un joc agresiv, deplasare excelentă și o energie constantă pe teren, Cobolli confirmă așteptările ridicate încă din perioada junioratului. În ultimele luni, el a bifat și un sfert de finală la Wimbledon și a avut o contribuție importantă la succesul Italiei în Cupa Davis.

Odată cu această urcare în clasament, Italia va avea trei jucători în Top 15 ATP: Jannik Sinner pe locul 2, Lorenzo Musetti pe poziția a 5-a și Cobolli pe 15. De asemenea, Luciano Darderi, clasat în prezent pe 21, se află aproape de pătrunderea în Top 20.

Cobolli devine astfel al optulea italian din istorie care ajunge în Top 15 ATP, alăturându-se unor nume precum Sinner, Panatta, Musetti, Berrettini, Barazzutti, Fognini și Bertolucci. Patru dintre cei mai bine clasați opt italieni din toate timpurile sunt încă activi, iar trei dintre ei nu au împlinit încă 25 de ani, semn al unei perioade remarcabile pentru tenisul masculin din Italia.