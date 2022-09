Flavia Groșan: „Nu așteptați de la mine miracole. În ciuda opiniei publice nu sunt nici vrăjitoare, nici șaman”

Reacția vine după ce de imaginea medicului se folosesc tot felul de situri pentru a promova leacuri și medicamente miraculoase, sătulă de faptul că se “folosesc de imaginea mea tot felul de rețele underground naturiste”. Flavia Groșan demontează pentru pacienții săi o serie de mituri cultivate ”în cancanul naturist versus alopat, în timp ce noi ne -am consacrat pe medicina reală”. “Dacă nu faci bine, măcar să nu faci rău. Dar fă ceva…O minciuna spusa de milioane de ori devine adevăr. Gen cortizonul fără sare, sau nu știu care inhalator atacă inima. Iar când asta spui unui medic căruia i a trecut prin mâna și prin cap peste 50.000 de oameni, te poți și enerva”, spune medicul orădean. Comisiei de etică și deontologie medical a Colegiului Medicilor Bihor i-a cerut medicului să nu vorbească în spațiul public despre tratamente anti Covid care “nu au fost confirmate științific” . După doi ani însă, schema sa de tratament e folosită și în străinătate, din Noua Zeelandă până în Grecia și Luxemburg.

“Este frustrant pentru mine sa nu pot sa mi fac public schemele mele terapeutice, așa cum procedează naturiștii. Cât pe față, cât pe furiș. Dar nu am voie. De altfel combinația mea a zburat pe tot globul pământesc, salvând mii și mii de oameni. Singura împotriva tuturor. Ușor, simplu, elegant. Asta înseamnă încredere….În momentul când intrați in cabinet sau online, imaginați- vă că în fața dumneavoastră se întinde un covor roșu pe care veți pași. Temători, obosiți din cale afara, cu tuse mai mult sau mai puțin sâcâitoare, cu dispnee de diverse grade. Într- un timp foarte scurt, prin câteva întrebări țintite, eu trebuie să mă orientez asupra diagnosticului.

Nu veniți la mine cu fel de fel de analize care mai mult încurca decât ajuta. Stabilim de comun acord un plan de investigații. În Pneumologie de puține am nevoie. Și în general nu- mi place să plimb pacientul aiurea. Cât îmi trebuie am eu în cabinet, în majoritatea cazurilor. Odată stabilit diagnosticul sa lăsam vedetele sa pășească pe covorul roșu. Adică tratamentul etiologic. Nimic ce este la moda, totul trecut prin filtru. Dar nu singura, ci însoțită de un pic de zgomot. Adică tratamentul simptomatic. Rețineți, urăsc antitusivele. Nu mi place Paracetamolul. Am alte variante. Știți povestea regelui și reginei, ridiculizată de unii experți. De fapt este tratamentul meu fiziopatologic. Chiar dacă a murit, regina va trai veci pururi pentru mine. Nu așteptați de la mine miracole. In ciuda opiniei publice nu sunt nici vrăjitoare, nici șaman, nici nimic altceva. Sunt doar un pneumolog. Care vă cere puțină răbdare și încredere că va fi bine.. Despre astm numai atât. Fără perne de puf, pene, fără orhidee, fără igrasie”, spune medical Flavia Groșan. Înainte de a apare în spațiul public în pandemie, Flavia Groșan a făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator în multe studii clinice de mare anvergura internațională, iar în urmă cu aproximativ un deceniu a fost premiată chiar de contestatarul său din pandemie, Raed Arafat, pentru excelență în profesie în cadrul unei gale a Asociației Sănătatea ta.