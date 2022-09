Raed Arafat, despre un posibil dezastru nuclear la centrala Zaporojie: „Este departe de România. Nu există un pericol imediat”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a subliniat că în situația unui incident nuclear, „nu se pune problema” ca cetățenii țării să nu beneficieze de „informaţia corectă, cu indicaţiile corecte”.

Raed Arafat, despre un posibil incident nuclear la centrala Zaporojie

„La acest moment, ce pot să vă spun, că lumea trebuie să rămână calmă, liniştită, Zaporojie este departe de România şi aici inclusiv din partea CNCAN-ului au fost făcute informări că nu există un pericol imediat, fiind distanţa mare, să fie un impact majori asupra populaţiei din România.

Bineînţeles, orice situaţie se evaluează individual, dar aici nu vorbim de ceva care este în vecinătatea României”, a transmis șeful DSU Raed Arafat, care a adăugat că dacă va exista un incident nuclear, „nu se va afla peste 10 zile”, conform Euronews.ro.

Alexandru Rafila își pune cenușă în cap după afirmațiile care i-au isterizat pe români

După ce medicii de familie l-au acuzat pe Alexandru Rafila că a indus panică în rândul românilor, ministrul s-a scuzat și a declarat că a vrut doar să informeze populația. Oficialul îi sfătuise pe oameni să cumpere pastile de iod cât mai repede.

„Îndemn pe toată lumea, toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”, au fost cuvintele care i-au enervat pe medicii de familie.

„Am spus 3 cuvinte care au inflamat lucrurile. Am spus cât mai repede. (…) Asta nu înseamnă că mâine, înseamnă un interval de câteva săptămâni, văzând că în intervalul anterior, de 45 de zile, probabil la nivel național undeva la 1000 de persoane din România au primit aceste pastile”, a declarat Rafila în luna august.

Ministrul Alexandru Rafila ia măsuri împotriva un atac nuclear potențial

Alexandru Rafila a mai declarat că adevărata isterie a fost provocată de medicii de familie. Ministrul a precizat că responsabilitatea specialiștilor este să acționeze, nu să critice.

„Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai. Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ cu o campanie de informare pentru populație, inclusiv am tot repetat până la saturația, aș spune, legat de vârsta până la 40 de ani care se regăsește în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată când riscurile sunt mai mari pentru persoanele expuse.

Într-o situație când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găsește în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională și o responsabilitate civică să acționezi, nu să critici”, a mai spus Alexandru Rafila.