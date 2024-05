Social FJSC, prezentă la Global Forum on Modern Direct Democracy. O dezbatere despre starea actuală a presei







Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității din București participă, în perioada 15-18 mai 2024, la Eurosfat 2024 – Global Forum on Modern Direct Democracy, organizat la București de Swiss Democracy Foundation și Europuls – Centrul de Expertiză Europeană.

FJSC prezentă la Global Forum on Modern Direct Democracy

Pe durata forumului, vor avea loc dezbateri pe teme legate de nivelul de încredere în democrație într-un an electoral marcat de crize regionale și internaționale. Panelul intitulat „Media Business Models in Times of Social Media – Modele de finanțare a presei în era social media” se va desfășura pe 16 mai 2024 de la ora 16:15, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90-92, București) și îl va avea ca moderator pe conf. univ. dr. Antonio Momoc (decan FJSC între 2020-2024 și director al Departamentului de Antropologie culturală și Comunicare între 2016-2020).

Keynote speaker va fi Dragoș Stanca, iniţiatorul proiectului Ethical Media Alliance. Vor avea intervenții Arina Ureche, directoare generală a Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT) și Cristian Pantazi, redactor-șef G4 Media.

Cum și cine finanțează presă? Află la Global Forum on Modern Direct Democracy

Paneliștii vor analiza modelele actuale de finanțare a presei: pe bază de sprijin din partea cititorilor online prin abonamente plătite, pe baza cifrelor de audiență și a publicității sau prin alte modele hibride.

De asemenea, se vor prezenta eforturile civice pentru un jurnalism independent în contextul finanțării marilor trusturi de presă prin publicitate politică de la partide și, în special, în era ascensiunii platformelor digitale și a marilor companii Big Tech și a scriiturii pentru algoritmi și nu pentru interesul public.

Panelul intitulat „Independent Media in the Region: Opportunities and Challenges – Presa independentă, oportunități și provocări”, moderat de conf. univ. dr. Romina Surugiu, decană a FJSC, va avea loc în aceeași zi, de la ora 17:45.

Starea presei din România și Republica Moldova

Keynote speaker va fi Cristina Lupu, directoare executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, după care vor avea intervenții Biro Attila, jurnalist și co-fondator Context.ro (independent media start-up) și Marian Chiriac, director executiv la Balkan Investigative Reporting Network, România.

Sesiunea se va concentra pe starea presei din România și Republica Moldova în anul super-electoral 2024. Sesiunile se vor susține în limba engleză. Intrarea este liberă, dar este necesară înregistrarea prealabilă. Mai multe detalii despre înscriere și program aici.

O dezbatere pentru actualii și viitorii studenți ai FJSC

Global Forum on Modern Direct Democracy este o conferință care atrage anual peste 500 de participanți din peste 60 de țări și este organizat de asociații ale societății civile în parteneriat cu instituții locale. Ediția de anul aceasta se desfășoară pentru prima oară într-o țară din Estul Europei, România, fiind găzduită de Europuls - Centrul de Expertiză Europeană, Democracy International, Primăria Municipului București, Universitatea din București și Swiss Democracy Foundation.

Tema centrală a Global Forum on Modern Direct Democracy este încrederea în democrație. În cadrul sesiunilor vor fi dezbătute subiecte de interes public, precum: participarea tinerilor în procesul decizional, democrația directă și participarea la deciziile UE, legătura dintre media și democrație, încrederea în reprezentanții politici, în instituții și mass media, implicațiile războiului din Ucraina, precum și consecințele pe care acesta le are asupra României, Moldovei și regiunii Mării Negre.