Social media, în topul surselor de informare pentru români. Mai are puțin și egalează televiziunea

Un studiu realizat recent prezintă percepțiile și atitudinile românilor despre diferitele canale mass-media, principalele surse de informare utilizate în viața de zi cu zi. Televiziunea rămâne în topul preferințelor, însă social media s-a apropiat extrem de tare, fiind aproape să o egaleze sau chiar să o detroneze.

Aproximativ toți respondenții care au participat la studiul realizat de Reveal Marketing Research au selectat televiziunea, dar și social media.

Televiziunea este pe primul loc în topul preferințelor atunci când vine vorba de informare, cu 70%. Locul doi este ocupat de social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) cu 68%, iar locul trei de presa online, cu un procent de 56%. Alte alternative menționate de respondenți sunt radio-ul (38%), podcast-ul (24%) sau presa scrisă – ziar/ revistă (23%).

Studiul efectuat de Revesal oferă și date referitoare la tipurile de conţinut preferate de români, precum şi motivaţiile care stau în spatele acestor alegeri.

Topul surselor de informare pentru români

Ca tendință, cei sub 45 de ani preferă în mai mare măsură mediul online, comparativ cu persoanele peste 45 de ani. Spre exemplu, pentru 80% dintre tinerii între 18-34 ani social media este principala sursă de informare (vs. 68% total eșantion), în timp ce 85% dintre cei peste 55 ani preferă televiziunea (vs. 70% total eșantion).

Atunci când vine vorba de dorința de a fi la curent cu știrile și evenimentele importante, topul arată astfel: televiziunea (77%), presa online (77%), radio-ul (73%) sau presa scrisă (70%).

Pentru a afla mai multe despre subiectele de interes personal (tehnologie, modă, sport etc.), cele mai accesate surse de informare sunt social media (57%), presa scrisa – ziare, reviste (57%), presa online (56%) sau podcast-urile (56%). În această privință, bărbații preferă în mai mare măsură atât presa scrisă, cât și pe cea online (60% vs. 52% femei), iar femeile podcast-ul (61 vs. 50% bărbați).

Social media ocupă primul loc și atunci când vine vorba de divertisment, cu 54%. Printre preferințele românilor sunt și radio-ul (52%), podcast-ul (44%) și televiziunea (41%). Social media este considerată în mai mare măsură o sursă de divertisment de către tinerii între 18-24 ani (61% vs. 54% total eșantion), iar televiziunea de către cei peste 55 ani (51% vs. 41% total eșantion).

Tipurile de conținut preferate de români

În studiul realizat de Revesal, românii se relaxează atunci când se uită la filme sau seriale. 70% dintre respondenți optează pentru filme, în timp ce 67% au ales divertismentul. Printre preferințe se află documentarele și emisiune educative (66%), dezbaterile și analizele politice (62%), sau emisiuni de talk-show (62%). Radio-ul este utilizat cu precădere pentru conținutul muzical (46%), iar presa scrisă este preferată pentru a obține informații din sfera politică și economică (24%), informații din domeniul sportului (23%) sau informații din domeniul tehnologiei și științei (20%).

Social media este un canal des utilizat pentru a accesa informații despre:

hobby-uri și interese personale (45%),

meme-uri și conținut umoristic (43%),

informații despre persoanele publice urmărite (42%),

informații despre celebrități și divertisment (42%)

informații din domeniul modei și lifestyle-ului (41%).

Presa online este preferată pentru informații în domeniul tehnologiei și științei (42%), informații politice și economice (39%) sau educație și dezvoltare personală (39%). Podcast-urile sunt accesate pentru interviuri cu personalități (30%), interviuri cu experți în diferite domenii (27%) sau educație și dezvoltare personală (26%), potrivit revesal.ro.