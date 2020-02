Fiul fostului ministru a declarat că mărturia a fost înregistrată, astăzi, 29 februarie, după întâlnirea pe care a avut-o cu denunțătorul.

„La ora 08.53, am fost sunat de către domnul senator Liviu Marian Pop, și mi-a spus că trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu cineva obligatori. M-a întâlnit cu un domn cu părul grizonat, care mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, finul lui Lucian Morar, primarul din Ulmeni, și apoi vine la mine. După 15 minute a venit la mine și mi-a spus: Să știi că procurorii nu știu de alte sume de bani. L-am întrebat: Ce sume de bani? Despre ce vorbiți?

Mi-a zis că a mai fost o sumă de 40.000 de euro pe care a dat-o lui Liviu Marian Pop, să i-o dea mamei mele, și au mai fost două tranșe de 5000 de euro pe care le-a dat tot lui Liviu Marian Pop. Nu știu dacă banii au ajuns la mama ta, mi-a spus. L-am întrebat dacă i-a cerut cineva vreun bani și mi-a spus că a avut o înțelegere cu Liviu Marian Pop. L-am întrebat de la cine a avut banii și mi-a zis că de la firma din București. Mi-a spus că el este denunțătorul.

M-am ridicat de acolo și i-am spus că nu am ce vorbi cu el. Am plecat de acolo, iar apoi m-a sunat Liviu Marian Pop și apoi mi-a trimis un mesaj cu semnul întrebării. Încă un lucru, pe care am uitat să îl menționez, este faptul că mi-a spus denunțătorul că el a fost prins în parcarea unei bănci din București, în momentul în care a luat banii și atunci a fost înconjurat de mascați și a fost cablat și de aceea nu a putut atenționa pe nimeni în legătură cu ce se întâmplă.

Denunțul a fost făcut în baza flagrantului pe care procurorii i l-au făcut în București”, a declarat Ionuț Pintea la Antena 3.

Senatorul Liviu Marian Pop a negat acuzațiile că ar fi cerut bani de la denunțător și a explicat că nu a discutat niciodată despre bani cu Sorina Pintea. „Niciodată în viața mea nu am avut discuții despre bani cu Sorina Pintea. Nu am vorbit cu nimeni acest subeict, niciodată în viața mea. Am vorbit cu fiul doamnei Pintea, dar să vă cum îi. Dacă cineva încerca să aducă în subiect, așa tangențial, și când era miniștrii, îi trimiteam la plimbare. Nu am discutat asemenea subiecte cu Sorina sau cu altcineva. Poate se vrea să se ajungă la mine. Posibil. Nu, pentru că cine mă cunoaște știe că nu mă ocup cu prostii din astea. Am vorbit cu Ionuț dimineață și atât.

Habar nu am. Mi-e și groază să sun”, a declarat Liviu Marian Pop, în direct la Antena 3.

