Fiul lui Ion Țiriac începe aventura vieții lui: „Nu există un plan B, eșecul nu e o opțiune”

Ion Alexandru Țiriac, băiatul cel mare al lui Ion Țiriac, va începe aventura vieții lui și că eșecul nu este o opțiune pentru el. Acesta a dezvăluit că se antrenează în fiecare zi pentru că peste o lună vrea să urce pe cel mai înalt vârf al lumii, Everestul.

„Fiecare aventură trebuie pregătită. În acest an am decis să urce pe Everest și acest lucru are nevoie de dăruire, putere, rezistență, dar mai presus de toate de planificare pentru succes. Eșecul nu va fi o opțiune și nu există nici un plan B!

Multumesc G pentru pregătirea fizică, și toată echipa pentru că m-a ajutat”, a scris el pe Instagram.

Fiul lui Ion Țiriac a format un cuplu cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, dar nu a mai confirmat dacă mai are o relație cu sportiva, mai ales de când s-a zvonit că s-ar fi întors la Ileana Lazariuc.

Relația lui Ion Ion Țiriac cu Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac și-au oficializat relația acum trei ani. Cei doi au recunoscut că sunt un cuplu la scurt timp după ce omul de afaceri s-a despărțit de Ileana Lazariuc. Cu toate astea, iubitul sportivei nu ar fi uitat-o pe fosta soție, alături de care are doi copii. Fosta parteneră este foarte activă pe rețelele de socializare, iar Ion Ion Țiriac nu a putut să nu-i laude pozele.

„Când tu ești centrul universului lui. Mișcă-te dreapta și zâmbește el spunând, lumina soarelui îți stă mai bine din unghiul ăla”, a scris Ileana Lazariuc la o fotografie cu ea în dreptul unei plaje.

Ion Ion a reacționat la scurt timp: „Am vrut să prind apusul în părul tău.”

„A fost frumos apusul în ziua aia ai dreptate”, a mai spus frumoasa moldoveancă. Afaceristul nu s-a oprit aici și a postat imaginea fostei iubite pe contul său personal de Instagram. Ileana a ținut ca fanii să știe că Ion Ion a fost cel care i-a făcut imaginea.

La scurt timp a venit și reacția Soranei Cîrstea. „Călătorește și nu spune nimănui. Trăiește o poveste frumoasă și nu spune nimănui. Trăiește fericit și nu spune nimănui. Oamenii distrug lucrurile minunate”.