Fiul lui Florin Călinescu, despre viața într-o familie celebră: Niciodată nu m-au lăudat excesiv

Fiul lui Florin Călinescu, Petru, este solist, compozitor dar și ca actor. El și Maximilian Muntean, ex Vocea României, sunt artistii din trupa New Vegas Show. Acesta a dezvăluit cum a fost să facă parte dintr-o familie celebră și cum l-a ajutat popularitatea tatălui său.

„Pe mine mă cunosc, evident, mai puțini oameni decât îl cunosc pe tatăl meu, care este, de o viață întreagă, în televiziune. Și prin care am avut și eu acces spre lumea showbiz-ului și a artei, încă de mic. Părinții mei au fost actori. De mic, am fost expus în lumea asta, și mi-a plăcut și mie, și am ales să urmez un drum artistic. Eu am studiat, în Marea Britanie, și actorie, și muzică. Am început o colaborare, recent, cu Opera Comică pentru Copii. Prima din, sper, mai multe colaborări de acest fel, în direcție de musical. Pe 11 martie, avem premiera la musicalul „Heidi”, la Opera Comică. Și sper să construiesc și pe această colaborare”, a spus acesta.

Cum este Florin Călinescu ca tată

El a mai declarat că Florin Călinescu nu l-a forțat niciodată să aleagă actoria sau muzică. Cu toate astea, tânărul s-a îndrăgostit de meseria tatălui său.

„Am fost expus, de mic, într-o lume artistică. Niciodată, nu am fost forțat într-o direcție sau să mi se interzică ceva. Cu siguranță, faptul că am fost expus, de mic, la lumea asta, m-a făcut să îmi placă. Asta, indiscutabil. Și să aleg drumul ăsta mai departe. Niciodată nu m-au lăudat excesiv. Nu cred că lauda excesivă e, neapărat, sănătoasă. Și fiind și de meserie, au căutat, vrându-mi binele și să mă îmbunătățesc, să îmi arate și ce aș putea să fac mai bine. Și asta mi-a prins bine, decât să tot zică: „Vai, ce frumos a fost!”, a spus el.

Petru a mai declarat că l-a deranjat ca oamenii să-l asocieze mereu cu tatăl său și să îi vadă talentul, dar că a reușit să treacă peste această problemă.

„Recunosc, când eram mai tânăr mi-a fost puțin teamă să nu intru în umbrela asta „E băiatul lui, așa…”, dar, din fericire, suntem în domenii diferite. Adică eu cânt, tatăl meu este om de televiziune. Și cred că publicul își poate da seama că poate am și un anumit merit ca și cântăreț, să fiu acolo”, potrivit Click.