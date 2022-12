Fiul lui Evgheni Prigojin a plecat la luptă în Ucraina îmbrăcat în echipament NATO

Pe rețelele de socializare sunt publicate cu regularitate materiale care discreditează armata rusă. Trupele lui Vladimir Putin s-au dovedit în mod repetat neputincioase. Videoclipuri și fotografii sunt publicate în fiecare zi, transformându-i pe ruși în bătaia de joc a întregii lumi.

O altă fotografie jenantă a apărut pe Twitter. De data aceasta a fost o fotografie a fiului lui Evgheni Prigojin. Pavel a pozat în ținută militară, ținând în mână o pușcă, însoțit de doi soldați ruși mascați și de o femeie. Observatorii au remarcat imediat că urmașul fondatorului grupului Wagner purta uniforma forțelor NATO.

Nu se știe unde a fost făcută fotografia cu Pavel Prigojin în uniformă NATO. Numeroși internauți au început facă glume pe seama acestuia, susținând că rusul doar poza în compania unor mercenari. Potrivit comentatorilor, fiul miliardarului nu a luptat în Ucraina în timpul războiului lui Putin, ci doar a vrut să creeze o aparență de patriotism.

Pavel Prigojin folosește casca American Enhanced Combat Helmet, învelită într-o husă Multicam color NATO. El ține în mână mănuși de tir tactice americane Mechanix M-Pact. Este îmbrăcat cu o vesta tactică British DCS Warrior Assault Systems.

Jachetele în culorile NATO Multicam, precum cea a lui Pavel, sunt preferate nu doar de mercenarii Wagner, ci și de cercetașii din Ministerul rus al Apărării, scrie canalul Grey Zone.

În picioarele fiului șefului mercenarilor se află cizmele tactice slovace Lowa Zephyr, cam același tip cu cele ale lui Rogozin. Liderul Wagner nu a comentat încă despre echipamentul propriului său fiu.

Evgheni Prigojin este un om de afaceri cu legături strânse cu Kremlinul și fondator al Grupului Wagner. Rusul este creatorul a 27 de companii. În 2020, averea sa a fost estimată la 16 miliarde de ruble (peste un miliard de zloți).

Din 2021, el este cercetat de FBI pentru amestec în alegerile din SUA. Autoritățile ruse l-au recompensat de mai multe ori. În vârstă de 61 de ani, a fost decorat cu Ordinul Meritul Patriei de gradul I, II și IV, precum și cu titlul onorific de Erou al Federației Ruse.

The son of Yevgeny #Prigozhin fights in a #NATO outfit.

Earlier, Prigozhin criticized #Rogozin for appearing at the front in NATO outfits. pic.twitter.com/EW41me11Cg

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022