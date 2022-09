Fiul lui Britney Spears a rupt tăcerea. Ce a spus Jayden despre mama sa într-un interviu

„Cred 100% că acest lucru poate fi rezolvat”, a spus el. „Va fi nevoie doar de mult timp și efort. Vreau doar ca ea să se îmbunătățească psihic. Când se va face bine, vreau cu adevărat să o văd din nou.” De asemenea, el s-a adresat lui Spears în timpul interviului. Astfel, el a adăugat: „Te iubesc foarte mult, sper să fie bine pentru tine. Poate într-o zi ne putem așeza așa și vom vorbi din nou.”

Jayden a vorbit despre absența sa de la nunta mamei sale. El a precizat că la acel moment, pur și simplu nu era un moment bun să se întâlnească cu ea. De asemenea, băiatul a mai adăugat că este foarte fericit pentru ei. Spears nu a invitat toată familia, potrivit spuselor lui Jayden.

Relația lui Jayden cu fratele său, Sean Preston

Băiatul a mai spus că este foarte unit cu fratele său. Ce doi se sprijină reciproc ori de câte ori au nevoie unul de celălalt. Vorbind despre cum e să ai o viață cu o mamă faimoasă precum Spears și discuțiile din mass-media în ceea ce privește perioada în care a fost tutala tatălui ei, Jayden a spus: „Exista acest televizor și o arăta cântând și dansând pe scenă. Când am văzut-o, am fost de genul. Atunci mi-am dat seama cât de faimoasă era și cât succes are ca persoană și asta m-a inspirat”.