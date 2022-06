Scandal monstru la nunta lui Britney Spears. Fostul soț al vedetei, Jason Alexander, a fost arestat: „Unde este Britney?”

Cântăreața de muzică pop, Britney Spears, în vârstă de 40 de ani și iubitul său, Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani, au organizat o ceremonie discretă pentru nunta lor din Los Angeles.

La scurtă vreme înainte de a începe nunta, Jason Alexander, fostul soț al cântăreței, a pătruns pe proprietatea celor doi, cu scopul de a periclita desfășurarea intimului eveniment.

Britney Spears și Jason Alexander s-au căsătorit în anul 2004, dar mariajul lor a ținut doar 55 de ore, deși cei doi se cunoșteau demult, fiind prieteni încă din copilărie.

Jason Alexander a decis să filmeze în direct fapta sa, distribuind-o pe o rețea de socializare. Imaginile îl surprind în timp ce îl anunță pe un agent de pază că este invitat la nunta lui Britney Spears, după care traversează grădina și intră în cortul amenajat pentru ceremonie.

„Unde este Britney?”, întreabă intrusul Jason Alexander, care se prezintă apoi personalului responsabil cu pregătirile pentru eveniment. Conform presei internaționale, la fața locului ar fi avut loc și o altercație, în urma căreia a fost chemată Poliția.

Britney’s ex Jason Alexander has stormed inside her wedding venue pic.twitter.com/qX3c2H1FYT

— Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 9, 2022