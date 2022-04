Britney Spears este însărcinată pentru a treia oară. Ce a declarat vedeta pop

Această veste vine după ce situația ei dificilă s-a încheiat, în sfârșit, în noiembrie, după 13 ani, lucru care a împiedicat-o să mai aibă copii sau să se căsătorească cu Sam. Britney este mama fiilor Sean, 16 ani, și Jayden, 15, pe care îi are cu fostul soț ei soț, Kevin Federline.

Însărcinată pentru a treia oară

Împărtășind vestea pe Instagram, ea a dezvăluit că a fost confuză după ce părea că s-a îngrășat după călătoria ei la Maui, ceea ce l-a făcut pe partenerul ei să sugereze că ar putea fi însărcinată. Ea s-a referit la Sam drept soțul ei în postare, dând impresia că s-ar fi putut căsători în secret.

Britney a recunoscut, de asemenea, că era îngrijorată, deoarece suferise de depresie în trecut. Ea a scris: „Am slăbit atât de mult încât să plec în excursia mea în Maui doar ca să recuperez ce am pierdut. M-am gândit Doamne… ce s-a întâmplat cu stomacul meu ???. Soțul meu a spus: Nu, ești însărcinată !!!” Așa că am făcut un test de sarcină… și, ei bine… Am un copil… 4 zile mai târziu, am rămas însărcinată cu mai multă mâncare. Crește!!! Dacă sunt 2 acolo… s-ar putea să-l pierd…”

Britney a adăugat: „Este greu pentru că atunci când eram însărcinată am avut depresie prenatală. Trebuie să spun că este absolut oribil… femeile nu vorbeau despre asta atunci… unii oameni considerau că este periculos dacă o femeie se plângea, așa, cu un copil înăuntru… dar acum femeile vorbesc despre asta în fiecare zi… De data aceasta voi face yoga în fiecare zi!!! Răspândesc multă bucurie și dragoste!!!”

Fanii s-au grăbit să o felicite pe cântăreață pentru vestea fericită, unul scriind: „OMG FELICITĂRI”, în timp ce altul transmitea: „Îți trimit cât mai multă dragoste, Britney!” Un al treilea a scris: „Omg, pe bune?”

Eliberarea lui Britney Spears

Britney a fost sub controlul strict al tatălui ei, Jamie Spears, dar și a co-conservatorilor încă din 2008, împiedicând-o să mai aibă copii. Dar, după o lungă luptă în instanță pentru a-și recupera viața, un judecător a decis că totul ar trebui să se încheie.

Judecătoarea Brenda Penny a încetat situația lui Britney fără a cere o evaluare mentală suplimentară și a spus instanței: „Consilierea persoanei și a averii lui Britney Jean Spears este încheiată prin prezenta”.

A fost o victorie uriașă pentru Britney, după ce, la începutul acestui an, ea a susținut, în lacrimi, o mărturie bombă (la telefon) în instanță, susținând că tatăl ei Jamie – și co-conservatorii – au forțat-o să ia pilule contraceptive, având în vedere dozele mari de medicamente și au făcut-o să muncească șapte zile pe săptămână. Acum, este capabilă să ia propriile decizii medicale, financiare și personale pentru prima dată din 2008, potrivit Mirror.co.uk.