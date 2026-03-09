Monden

Fiul lui Audrey Hepburn, încântat de actrița care va juca rolul mamei sale în remakeul „Breakfast at Tiffany’s”

Fiul lui Audrey Hepburn, încântat de actrița care va juca rolul mamei sale în remakeul „Breakfast at Tiffany’s”Breakfast at Tiffany's. Sursa foto Captură video
Lily Collins o va interpreta pe celebra actriță Audrey Hepburn într-un nou film inspirat din cartea Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, scrisă de Sam Wasson. Pelicula se va concentra pe perioada în care Hepburn a filmat clasicul Breakfast at Tiffany’s în 1961, potrivit Fox News.

Deși Collins seamănă fizic cu Hepburn, fanii par împărțiți: unii consideră alegerea „îndrăzneață și potrivită”, în timp ce alții susțin că nimeni nu poate înlocui originalul.

Ce spune fiul lui Audrey Hepburn

Sean Hepburn Ferrer, fiul actriței și autor al biografiei Intimate Audrey, s-a declarat entuziasmat de alegerea lui Collins. „Îmi place Lily Collins. Sam Wasson, autorul cărții, este un bun prieten al meu și mă bucur pentru el. Nu am încă opinii formate despre film, deoarece nu a fost realizat”, a declarat Ferrer.

El a adăugat cu umor că mama sa ar fi probabil reticentă la titlul Dawn of the Modern Woman, explicând că Hepburn „se înroșea la orice compliment”. Ferrer a menționat că există deja două proiecte în pregătire despre Audrey Hepburn: acest film și Dinner with Audrey.

Părerile sunt împărțite

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost mixte. Unii fani au numit-o pe Collins „alegerea perfectă”, în timp ce alții au criticat-o, afirmând că „nu seamănă deloc cu Audrey Hepburn, care este unică și nu poate fi înlocuită”.

Lily Collins

Lily Collins. Sursa foto: Instagram/ emilyinparis

Experții în cinema subliniază că interpretarea iconică este provocatoare, iar cheia succesului lui Collins va fi capacitatea de a reda esența personalității lui Hepburn, mai degrabă decât o simplă imitare.

Profesorul Charlie Keil, de la Institutul de Studii Cinematografice din cadrul Universității din Toronto, a explicat că e greu să interpretezi o legendă: „Să interpretezi o figură iconică poate fi un teren plin de capcane. Publicul nu caută neapărat o copie fidelă, ci o nouă viziune asupra unei vedete familiare.”

Lily Collins, pregătită pentru acest rol

Howard Fine, expert în actorie, subliniază importanța evitării imitării. „Actorul trebuie să găsească caracterul în sine însuși, nu să copieze exteriorul. Accentul, vocea și gesturile trebuie să devină naturale, astfel încât interpretarea să fie convingătoare și autentică.”

Paul Schnee, care a lucrat la filme precum The Help și Winter’s Bone, a spuscă talentul lui Collins va fi cel mai important: „O asemănare vagă cu Hepburn poate ajuta, dar adevărata reușită vine din abilitatea de a întruchipa esența personajului.”

Collins a declarat pe Instagram că proiectul a fost în dezvoltare aproape 10 ani și că se simte „onorată și încântată” să-l interpreteze. Actrița și-a arătat de-a lungul timpului admirația pentru Audrey Hepburn, postând frecvent imagini cu iconica actriță.

Interpretarea va necesita, pe lângă atenția la voce și gesturi, o aprofundare a personalității lui Hepburn pentru a evita o imitație goală și a transmite autenticitate. Fine subliniază că actorul trebuie să „practic totul până când totul devine natural, până când publicul nu mai vede actoria, ci personajul real.”

