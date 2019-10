În USR scandalul este cât casa după ce s-a dovedit/ arătat legătura, pardon colaborarea Roxanei Wring cu Securitatea! Unul dintre liderii Uniunii Salvați România, Wring a demisionat din partid și își va pierde și mandatul de consilier al PMB Capitalei, însă asta nu spală câtuși de puțin imaginea murdară pe care partidul lui Dan Barna începe să o aibă.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat pe pagina personală de Facebook la aflarea veștii că CNSAS a deconspirat legătura dintre Roxana Wring și Securitatea lui Nicolae Ceaușescu. „Cuum?? Nu creed!! USR-iștii de frunte au colaborat cu Securitarea??? Imaculații? Neprihăniții!! Oamenii de tip nou?? Rușine este prea puțin spus!!! Și câte vom mai afla, probabil, despre aceste fantoșe!! #Rușine #AdevărulÎnvinge”, a scris pe Facebok edilul Bucureștiului.

„Am întocmit raportări…”

Într-o încercare tardivă de a-și scuza colaborarea cu Securitatea, Roxana Wring a reacționat imediat, dar n-a făcut altceva decât să confirme ceea ce CNSAS a dezvăluit.

„CNSAS a cerut instanței să constate că aș fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un șoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicație sau vreo clarificare. Am plecat din România în 1980, la vârsta de 25 de ani. Imediat după terminarea facultății, la vârsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, între septembrie 1977 și noiembrie 1979. Am întocmit raportări și procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocrația stufoasă și inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în fața unui ofițer al Securității, despre care să știu că ocupă o astfel de funcție”, susține Roxana Wring, conform Antena 3.

Te-ar putea interesa și: