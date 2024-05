Război la porțile Europei. Statul NATO care își întărește capacitățile militare în fața Rusiei

Finlanda se pregătește pentru un eventual conflict cu Rusia și își pregătește economia de război. Este al doilea stat, din NATO, după Polonia, care își dezvoltă capacitățile militare.

Micuțul stat nordic are o experiență neplăcută cu marele vecin, din anul 1939. Uniunea Sovietică a atacat Finlanda la 30 noiembrie 1939, trei luni după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Cunoscut drept Războiul de Iarnă, conflictul s-a încheiat destul de rău pentru Armata Roșie.

Oficialii de la Helsinki fac pregătiri pentru a nu fi luați prin surprindere de o eventuală agresiune rusească. Finlanda şi-a testat cu succes capacitatea de a gestiona o economie de război. Autoritățile au început să depoziteze echipamente militare în afara graniţelor. Țara nordică este renumită pentru nivelul său ridicat de pregătire menit să facă față agresivității Rusiei lui Putin.

Finlanda a reînoit recent peste 1.000 de acorduri cu companii pentru echipamente sau servicii de război. Declarația a fost făcută de generalul-locotenent Mikko Heiskanen, adjunctul şefului de stat major pentru armament şi logistică în cadrul forţelor de apărare finlandeze. El a făcut o serie de comentarii pentru Financial Times.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung... Am activat unele dintre acestea, am verificat toate acordurile, am testat achiziţiile nu doar pentru muniţie, ci şi pentru alte materiale. Testăm planurile şi pregătirea partenerilor noştri strategici”, a declarat Heiskanen.