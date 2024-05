Sport Financiar, evitarea retrogradării reprezintă o „gură de aer” pentru Dinamo







După barajul cu echipa Csikszereda (2-0 în tur, 0-0 în retur), din Miercurea Ciuc, Dinamo rămâne în Superligă. Financiar vorbind, evitarea retrogradării reprezintă o gură de aer pentru „câinii roșii”.

Ce înseamnă evitarea retrogradării pentru Dinamo

Echipa din Ștefan cel Mare este în insolvență în prezent și deși în 2023 a realizat un profit de 1,8 milioane de euro, banii pentru menținerea în Superligă îi sunt necesari.

Dinamo v-a primi 970.000 de euro din difuzarea drepturilor TV, sumă care va ajunge foarte repede în conturile clubului.

„Sperăm ca la anul să obținem mai mult de la sponsori. Avem pentru moment doar niște proiecții preliminare. Încă nu avem nimic stabilit”, a spus Andrei Nicolescu, administratorul special al Dinamo, la emisiunea „Fotbal Club”, de la DigiSport.

Andrei Nicolescu le răspunde fanilor: „Dinamo nu este o afacere. A fost o perioadă în care alții au câștigat din acest club, dar nu se întâmplă asta acum”

„Fanii se așteptau și ei la o altă exprimare în joc. Ca să le răspund fanilor, corect, Dinamo este departe, foarte departe, de a fi o afacere. Dinamo, în 4-5 ani, poate deveni un club care poate produce bani ca să se consolideze. Avem multe de construit ca fanii să se gândească că e o afacere. A fost o perioadă în care Dinamo a făcut afaceri pentru alții, iar alții au câștigat. Mai durează cel puțin 2-3 ani până atunci”, spune Andrei Nicolescu.

„ De mâine ne vom pune pe treabă”

Andrei Nicolescu a mai promis o analiză la sânge a sezonului care s-a încheiat.

„Insolvență e o problemă în care acționarii decid. Ne-am fi dorit să ieșim până la finalul acestui sezon, dar a fost acea serie de rezultate, am fost bulversați, și nu am mai insistat pe această temă. Nu ne-am gândit. Se va face o analiză pentru tot sezonul, pentru toată lumea. începând cu mine. Locul lui Dinamo nu e aici. De mâine ne vom pune pe treabă. Analiza o facem din această seară și în curând vom avea concluziile. În acest an nu am arătat bine, iar acest meci a fost o oglindă a sezonului. Da, și Kopic întră în această analiză. Nimeni nu e ferit. Vom face o analiză să vedem de ce am ajuns aici.