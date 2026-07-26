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Finalul lui iulie vine cu surprize. Nu toate sunt pe placul portofelului

Finalul lui iulie vine cu surprize. Nu toate sunt pe placul portofeluluifara bani / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Sfârșitul lunii iulie 2026 aduce o perioadă interesantă din punct de vedere financiar pentru toate zodiile, potrivit mai multor astrologi internaționali, potrivit publicației Cosmopolitan.

După încheierea retrogradării lui Mercur și odată cu intrarea Soarelui în Leu, multe semne zodiacale primesc un impuls în plan profesional și financiar, însă altele sunt sfătuite să evite cumpărăturile impulsive și investițiile riscante.

Analiza realizată pe baza previziunilor arată că finalul lunii favorizează câteva zodii în mod special, în timp ce altele trebuie să-și țină bugetul sub control.

Zodiile care pot avea câștiguri financiare

Leu se numără printre marii favoriți ai perioadei. Intrarea Soarelui în propriul semn aduce vizibilitate, oportunități profesionale și șanse de a negocia venituri mai bune. Bonusurile, proiectele noi sau colaborările pot apărea chiar în ultimele zile ale lunii.

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Racul beneficiază de o îmbunătățire a situației financiare după o perioadă de incertitudine. Astrologii recomandă valorificarea oportunităților apărute la locul de muncă și evitarea amânării unor decizii importante.

Berbecul poate obține câștiguri prin inițiativă și proiecte personale. Finalul lunii este favorabil negocierilor salariale și dezvoltării unor afaceri începute în ultimele luni.

Săgetătorul este și el printre semnele avantajate, existând șanse de venituri suplimentare sau de apariția unor oportunități financiare neașteptate.

Cine trebuie să fie atent la bani

Gemenii sunt sfătuiți să evite cheltuielile făcute din impuls și să analizeze atent orice investiție. Mercur retrograd, care își produce încă efectele spre finalul lunii, poate genera erori în deciziile financiare.

gemeni

gemeni / sursa foto: dreamstime.com

Fecioarele ar trebui să-și planifice cu grijă bugetul și să nu accepte oferte care par prea bune pentru a fi adevărate. Prudența este recomandată mai ales în cazul cumpărăturilor importante.

Capricornii sunt încurajați să evite investițiile speculative și să se concentreze pe economisire. Astrologii spun că răbdarea poate aduce rezultate mai bune decât deciziile luate sub presiune.

Finalul lunii favorizează planificarea

Majoritatea astrologilor sunt de acord că ultimele zile din iulie reprezintă un moment bun pentru reorganizarea bugetului și stabilirea obiectivelor financiare pentru a doua parte a anului.

Pentru zodiile avantajate, perioada poate aduce câștiguri și oportunități, în timp ce celelalte sunt încurajate să evite riscurile și cheltuielile impulsive.

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