Filozoful și sociologul german Jürgen Habermas a murit la 96 de ani. A fost considerat unul dintre cei mai mari intelectuali ai secolului XX

Filozoful și sociologul german Jürgen Habermas a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 96 de ani, în orașul bavarez Starnberg, a anunțat editorul său, Suhrkamp Verlag, potrivit agenției dpa.

Habermas a fost considerat unul dintre cei mai importanți intelectuali publici europeni ai secolului XX. Cariera sa a început în anii 1950 la Institutul pentru Cercetare Socială din Frankfurt, unde a lucrat sub îndrumarea filozofului Theodor W. Adorno.

Născut la Düsseldorf pe 18 iunie 1929, Habermas a studiat filozofia, psihologia, literatura germană și economia la Göttingen, Zurich și Bonn.

Printre lucrările sale cele mai importante se numără „Transformarea structurală a sferei publice”, publicată în 1962, care a influențat semnificativ climatul intelectual din Germania postbelică.

O altă lucrare majoră este „Teoria acțiunii comunicative” (1981), considerată un text fundamental de filozofie și sociologie.

Studiile lui Habermas au explorat în mod constant conceptul de sferă publică și formele de discurs cele mai adecvate pentru organizarea societăților democratice.