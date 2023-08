Fiul lui Denzel Washington, John David Washington, poate fi văzut luna aceasta în The Creator. Washington Sr. nu a renunțat el însuși la filmele de acțiune. În The Equaliser 3, bărbatul în vârstă de 68 de ani revine în rolul lui Robert McCall. Agentul guvernamental pensionat care a fost interpretat de Edward Woodward în serialul TV din anii 1980 și de Queen Latifah în recentul reboot al CBS.

Filmele toamnei: The Equalizer

Versiunea ultraviolentă a personajului interpretat de Washington trăiește acum liniștit pe idilica Coastă Amalfi din Italia. Sejurul său se încheie atunci când Mafia îi vizează pe unii dintre noii săi prieteni. Dakota Fanning joacă în rolul unui agent CIA, după ce a apărut într-un alt film de acțiune al lui Washington, Man on Fire, în 2004.

„A fost atât de frumos să îi văd împreună pe platou, vorbind, râzând”, a declarat regizorul filmului, Antoine Fuqua, pentru în revista Empire. Disponibil în cinematografe începând cu 1 septembrie

2. Cassandro

Un film biografic extrem de apreciat de un documentarist premiat cu Oscar. Roger Ross Williams, Cassandro îl are ca protagonist pe Gael García Bernal în rolul lui Saúl Armendáriz, un luptător de wrestling mexican care este plătit să piardă toate meciurile sale într-un stil umilitor. Dar, la sfârșitul anilor 1980, antrenorul său (îl încurajează să își dezvolte o nouă personalitate împuternicită. Cassandro, un personaj feminin, extravagant și dispus să își învingă adversarii.

În acest proces, el își schimbă atât propria viață, cât și lucha libre (wrestlingul mexican). Carlos Aguilar de la IndieWire spune că García Bernal este „irezistibil” într-un film „fabulos”. „Cassandro echilibrează exaltarea triumfătoare a evoluției singulare a lui Armendáriz ca deschizător de drumuri cu bigotismul evident, încă nu complet eliminat, care a făcut ca traiectoria sa să fie atât de semnificativă și revoluționară în primul rând.” Filmul va fi lansat pe 15 septembrie în Statele Unite și Marea Britanie.

3. Saw X

Franciza Saw a început să taie membre și să scobească carne în urmă cu aproape două decenii, în 2004. Răufăcătorul său principal, ucigașul în serie John „Jigsaw” Kramer (Tobin Bell), a fost ucis în 2006 în Saw III. Asta nu l-a împiedicat să apară în flashback-uri de-a lungul seriei.

În sfârșit, are parte de momentul său de personaj principal. Saw X este un prequel-sequel, plasat între evenimentele din Saw și Saw II. Kramer călătorește la o clinică din Mexic în căutarea unui leac pentru cancerul său în fază terminală, Când descoperă că este înșelat pune niște capcane tipic elaborate pentru a-i pedepsi pe toți cei implicați.

„Filmele Saw au încercat de două ori să treacă dincolo de John Kramer al lui Bell”, a scris Padraig Cotter în ScreenRant. „La fel ca Robert Englund în rolul lui Freddy Krueger, Bell este un ingredient cheie și probabil că nici reformarea sau rebotezarea Saw nu ar funcționa”. Disponibil în cinematografe din 28 septembrie.

4. No One Will Save You

Un film de groază cu o întorsătură de situație. Cu titlul vesel No One Will Save You o are ca protagonistă pe Kaitlyn Dever în rolul unei tinere singuratice care luptă cu o creatură extraterestră.

Nu au fost dezvăluite prea multe alte informații despre filmul regizat de Brian Duffield. Știm că lui Dever nu i-a luat mult timp să-și învețe replicile. „Scenariul filmului este aproape în întregime lipsit de dialoguri”, spune Brendon Connolly în Film Stories. Disney îl va lansa pe 22 septembrie.

5. Creatorul

Gareth Edwards, regizorul lui Godzilla și Rogue One, revine cu o altă epopee de acțiune științifico-fantastică. The Creator este plasat într-un viitor distopic în care omenirea este angajată într-un război asemănător cu Terminator.

Eroul său, John David Washington, este un soldat care are misiunea de a depista arma supremă a inamicului,pentru a descoperi că arma este de fapt o tânără robotică. Pericolele inteligenței artificiale sunt un subiect de actualitate, atât în viața reală, cât și în filme. Ajunge în cinematografe pe 27 septembrie

6. Dumb Money

În ianuarie 2021, numeroși investitori mărunți au cumpărat acțiuni la GameStop, un magazin de jocuri video aflat în dificultate. Au făcut o avere de pe urma managerilor de fonduri speculative care au pariat pe prăbușirea valorii acțiunilor.

Gurul improbabil al investitorilor a fost Keith Gill. Un tânăr analist financiar care și-a oferit sfaturile prin intermediul unor videoclipuri pe YouTube și postări pe Reddit. Povestea lui David vs. Goliat a fost relatată în cartea lui Ben Mezrich, The Antisocial Network.

La rândul ei, a fost transformată într-o comedie dramatică de Craig Gillespie, regizorul filmelor Cruella și I, Tonya. Paul Dano joacă rolul lui Gill, alături de Shailene Woodley, în rolul soției sale, și de Seth Rogen și Nick Offerman, în rolul a doi dintre magnații de pe Wall Street pe care i-a păcălit. Disponibil pentru fani din 20 septembrie.

7. Marea mea nuntă grecească 3

My Big Fat Greek Wedding a fost un mare și gras fenomen. Pornind de la o piesă autobiografică scrisă și interpretată de Nia Vardalos, a devenit una dintre cele mai profitabile comedii romantice din toate timpurile. Un sitcom derivat și o continuare întârziată nu au avut același succes, dar poate că acest triquel poate recăpăta o parte din magia inițială.

Din nou, o agentă de turism greco-americană, Toula Portokalos (Vardalos), și soțul ei John Corbett au de-a face cu familia ei foarte unită, dar de data aceasta se află în însorita Grecie. După moartea tatălui lui Toula (Michael Constantine, care a murit în 2021), familia vizitează orașul în care a crescut.

„Michael îmi spusese că nu va putea să ni se alăture pentru cel de-al treilea film și dorința lui a fost ca noi să mergem mai departe”, a declarat Vardalos pe Instagram. Disponibil în cinematografe începând cu 6 septembrie

8. Mr Jimmy

Fost vânzător japonez de chimono, Sakurai și-a dedicat viața personificării lui Jimmy Page, zeul chitarei celor de la Led Zeppelin. Sakurai nu vrea doar să se apropie de interpretarea lui Page, ci se mândrește cu faptul că poate recrea exact cum suna, arăta și se mișca Page în timpul fiecărui concert înregistrat.

Obsesivitatea sa a câștigat aprobarea lui Page însuși, care a surprins unul dintre spectacolele sale într-un bar din Tokyo în 2012, dar când Sakurai s-a mutat la Los Angeles și a încercat să impună standardele sale stratosferice unei trupe tribut Led Zeppelin, colegii săi nu au fost la fel de impresionați.

„O abordare incredibilă a identității, a măiestriei, a proiecției, a pasiunii”, scrie David Fear în Rolling Stone, „și încercarea de a-i inspira pe alții să urmeze un vis imposibil de perfecțiune de mâna a doua”. În cinematografe începând cu 1 septmbrie.

9. A Haunting in Venice

A Haunting in Venice este o chestiune diferită. Este adaptată după o carte mai puțin cunoscută a lui Agatha Christie, intitulată Hallowe’en Party, așa că intriga sa va fi necunoscută pentru majoritatea spectatorilor, iar Branagh i-a dat și un ton necunoscut.

Ca de obicei, el a adunat o distribuție plină de vedete pentru a interpreta suspecții, inclusiv Michelle Yeoh, Tina Fey și Jamie Dornan, dar a adăugat spectrul înfricoșător al unui film de groază. „Dacă vrem să continuăm să facem aceste filme, nu putem face același lucru la nesfârșit”, a declarat producătorul filmului, James Prichard, în revita de specialitate Total Film. Apare în cinematografe pe 13 septembrie.

10. The Inventor

Este o comedie muzicală plină de culoare care folosește animația stop-motion care ilustreazăultimii ani de viață ai lui Leonardo da Vinci. După ce l-a supărat pe Papă (interpretat de Matt Berry) în Italia, Leonardo (Stephen Fry) se alătură curții franceze, unde se împrietenește cu prințesa Marguerite (Daisy Ridley).

Aicie este liber să experimenteze cu mașini zburătoare, lei mecanici și alte invenții. Este primul lungmetraj regizat de Jim Capobianco, un veteran al Pixar care a co-scris scenariul filmului Ratatouille, nominalizat la Oscar.

„Mi-am dat seama că este vorba despre ceea ce lași în urmă pentru alții și despre cum îi afectezi pe ceilalți prin ceea ce faci”, a declarat Capobianco pentru Karen Idelson în Variety, potrivit BBC.