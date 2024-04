International Filmele din care J Lo a făcut cei mai mulți bani sunt cele în care nu s-a văzut. Pentru ce a fost plătită







J Lo este una dintre cele mai iubite artiste, iar filmele în care a jucat par să confirme acest lucru. Cu toate acestea, peliculele în care artista nu apare se pare că sunt mult mai bine cotate. Așadar pe primul loc la încasări se numără Ice Age: Continental Drift. Filmul a încasat 877,2 milioane de dolari la nivel global în 2012.

Bugetul a fost de 95 de milioane de dolari și a avut cea mai bună deschidere globală a seriei, încasând 126,9 milioane de dolari. Datorită veniturilor incredibile de peste 715,9 milioane de dolari, Continental Drift a devenit cel mai bine cotat lungmetraj animat al anului.

Filmele animate, campioane în box office

Continental Drift a devenit, de asemenea, cel mai profitabil capitol din franciza Ice Age. Pe locul doi se află comedia animată SF din 2015, Home. DreamWorks Animation a produs filmul cu un buget de 135 milioanede dolari. Și a încasat 386 milioane USD în întreaga lume. Deși rezultatul a fost unul bun, a fost privit ca slab în comparație cu clasicii DreamWorks, cum ar fi Shrek.

Cu toate acestea, Home a obținut succes internațional, generând 208 milioane de dolari de pe piețele de peste hotare. Pe locul trei în acest top se află filmul Maid In Manhattan din 2002. J LO are rolul unei menajere care se îndrăgostește de personajul lui Ralph Fiennes, un politician bogat. Maid In Manhattan a costat 55 de milioane de dolari și a fost un succes comercial, încasând 174 de milioane de dolari la nivel mondial.

Maid in Manhattan este pe locul trei

Maid In Manhattan a fost unul dintre cele mai de succes filme ale lui Lopez în timpul ascensiunii ei la Hollywood. Cu un buget de 105 milioane de dolari, Antz a fost primul film animat pe computer al DreamWorks Animation și a debutat în 1998. Povestea centrată pe furnici a adus 171,8 milioane de dolari la nivel global.

Chiar dacă Antz a fost prima funcție generată de computer a studioului, a fost profitabilă la box office, chiar dacă câștigurile sale au fost modeste.