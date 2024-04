Monden Al patrulea film din seria „Bridget Jones”, lansat în 2025, într-o zi cu mare semnificație







Universal Studio a confirmat că eroina din filmul "Bridget Jones" se va întoarce pe marele ecran pentru o a patra ecranizare, potrivit The Guardian. Aceasta va fi o adaptare după romanul din 2013 al lui Helen Fielding, "Mad About the Boy".

"Bridget Jones: Mad About the Boy", produs de Working Title, va fi filmat la Londra în această vară, urmând să fie lansat de Universal Studio în februarie anul viitor, de Ziua Îndrăgostiţilor.

Rene Zellweger va fi eroina principală a filmului. Acesta va fi primul rol pe marele ecran al actriței, de la Judy Garland, din "Judy" din 2019, pentru care a câştigat un premiu Oscar.

După ce a „sărit” episodul precedent, "Bridget Jones's Baby" din 2016, Hugh Grant va reveni în rolul lui Daniel Cleaver. "Bridget Jones's Baby" a prezentat sarcina neaşteptată a lui Bridget, care a coincis cu un triunghi amoros, în timp ce Mark Darcy (Colin Firth), iubitul lui Bridget, care a avut mai multe relaţii, şi un nou pretendent, interpretat de Patrick Dempsey, se luptau pentru afecţiunea ei.

În schimb, Colin Firth nu va fi prezent în acest al patrulea film, a cărui acțiune care se petrece la patru ani față de cea din episodul precedent şi în care Bridget rămâne văduvă şi cu doi copii mici, după ce Mark Darcy este ucis de o mină de teren în Sudan.

Vor exista și doi noi veniţi în seria "Bridget Jones"

Alături de Hugh Grant şi Renée Zellweger, în distribuție o vom regăsi și pe Emma Thompson, care a jucat rolul doctorului lui Bridget în cel de-al treilea film. Vor exista și doi noi veniţi în serie, Chiwetel Ejiofor şi Leo Woodall, cel din urmă fiind în plină ascensiune după rolurile importante din "The White Lotus" şi "One Day".

Este posibil ca Leo Woodall să îl interpreteze pe tânărul sexy de 30 de ani cu care Bridget începe o aventură. Woodall filmează în prezent drama juridică "Nuremberg", alături de Russell Crowe, Rami Malek şi Michael Shannon.

Venituri de box office 760 de milioane de dolari

Fielding este scenaristul lungmetrajului, care va fi regizat de Michael Morris. Este pentru prima dată când un bărbat va fi la cârma unui lungmetraj "Bridget Jones". Sharon Maguire a regizat primul şi al treilea film, iar Beeban Kidron pe al doilea. Filmul anterior al lui Morris, "To Leslie", drama cu Andrea Riseborough, a obţinut anul trecut o nominalizare surpriză la Oscar pentru rolul său

Până în prezent, franciza "Bridget Jones" a adus venituri de box office 760 de milioane de dolari, în timp ce primul episod din 2001 i-a adus o nominalizare la Oscar lui Rene Zellweger.