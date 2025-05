Politica Filmarea care ar confirma întâlnirea dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Turcescu face dezvăluiri







Jurnalistul Robert Turcescu afirmă că imaginile în care apar Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta provin dintr-o filmare reală. Potrivit acestuia, între cei trei ar fi existat o întâlnire discretă.

Robert Turcescu susține că imaginile s-ar afla la Florian Coldea

Jurnalist a comentat și dezvăluirile făcute de Elena Lasconi, care a publicat fotografiile respective. Robert Turcescu susține că înregistrarea video există și ar fi, în prezent, în posesia lui Florian Coldea, ceea ce ridică semne de întrebare privind scopul și contextul întâlnirii.

„Cred că filmarea de la acele imagini cu casa, cu Ponta, cu Nicu și Coldea. Eu spun că există filmarea, că această filmare e ținută la sertar în folosul lui Florian Coldea. Dl. Coldea are probleme, joacă în acest moment”, a declarat Robert Turcescu, potrivit Gândul.

Ce interese ar exista

În opinia jurnalistului, filmarea ar fi ajuns în spațiul public cu ajutorul fostului șef SRI.

„Această filmare este ținută în folosul unuia dintre cei trei care se află acolo, îi putem spune și numele, Florian Coldea, care are această filmare și care joacă în acest moment probabil amnistierea lui, ieșirea lui de sub problemele pe care le are, pentru că Florian Coldea are probleme. Joacă în acest moment. Cred că Coldea le-a arătat pisica. Această filmare a fost scursă chiar de Coldea. Le-a spus că are această filmare. I-a dat imaginile, Elenei Lasconi. Probabil a ajuns la Laura Codruța Kovesi”, a adăugat el.

Imaginile au stârnit controverse

Înainte de alegerile prezidențiale, Elena Lasconi a publicat trei fotografii care ar surprinde o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Șefa USR a susținut că întâlnirea ar fi avut loc în decembrie 2024.

Întrebată despre sursa fotografiilor, ea a declarat că le-a primit e-mail. Imaginile au stârnit controverse pe scena politică. Nicușor Dan a negat că s-ar fi întâlnit cu fostul șef SRI și a depus plângere penală împotriva Elenei Lasconi.

De asemenea, Victor Ponta a acuzat-o pe fosta candidată la prezidențiale că răspândește informații false.

„Am în față Biblia, sunt credincios și vreau să jur cu mâna pe Biblie. Nu m-am întâlnit niciodată cu Nicușor Dan, în nicio ocazie privată, cu excepția dezbaterii de la TVR, de marți. Niciodată. Vreau să jur cu mâna pe Biblie, nu m-am cu Florian Coldea nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023, ci atunci când eram prim-ministru, iar el era director adjunct”, spunea fostul lider PSD,