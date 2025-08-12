Economie Filialele băncilor occidentale în Rusia: Creșteri spectaculoase de profit, în vremuri de criză







Băncile internaționale din Rusia obțin încă profituri notabile, în ciuda sancțiunilor internaționale. Un câștig semnificativ a înregistrat filiala rusă a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI), cu un profit net de aproximativ 1,05 miliarde de dolari, în primul semestru. Paradoxal, profitul este în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile ruseşti, relatează Reuters

Numărul băncilor cu participație străină în Rusia a ajuns, la începutul lui 2025, la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani. Din cele 45 de bănci străine active la începutul războiului din Ucraina, doar 17 au rămas în continuare operaționale.

În ciuda sancțiunilor occidentale, bănci internaționale continuă să facă profit. Raiffeisen a raportat un avans de 17,8% în profitul primei jumătăți a lui 2025, atingând 1,05 miliarde dolari. UniCredit a anunțat că unitatea sa din Rusia a avut o creștere de 39%.

RBI, cea mai mare bancă occidentală prezentă încă pe piaţa rusă, a beneficiat de pe urma intermedierii transferurilor internaţionale de bani şi a dobânzilor ridicate la depozite. A profitat de contextul în care sancţiunile occidentale au blocat accesul majorităţii băncilor ruse la sistemul global SWIFT.

UniCredit a raportat o creştere anuală de 39% a profitului în primul semestru, susţinută de reducerea provizioanelor pentru credite neperformante şi de câştigurile din tranzacţionare.

Raiffeisen conduce clasamentul profiturilor (1,54 miliarde dolari), urmată de ICBC (370 milioane dolari). Filiala rusă a OTP Bank a câștigat 350 milioane dolari, Credit Europe Bank 166 milioane de dolari, iar Banca Chinei 144 milioane dolari.

Profitul cumulat al băncilor internaționale din Rusia depășește 3,4 miliarde dolari.

Băncile se află sub presiunea SUA şi a autorităţilor europene pentru a-şi reduce prezenţa în Rusia, ca măsură de aplicare a sancțiunilor.

În mod particular, RBI a raportat că a început procesul de reducere a activității sale în Rusia. În al doilea trimestru, grupul a raportat o pierdere, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro legată de un litigiu în Rusia.

Recent, o instanţă rusă a ridicat o măsură care bloca vânzarea filialei. RBI avertizează că alte obstacole, precum aprobările autorităţilor ruse, persistă.

Sistemul financiar rus s-a adaptat noilor realități economice, rezultate în urma sancțiunilor internaționale.

Companiile ruse au pus în circulație mecanisme sofisticate pentru a continua activitatea: creșterea tranzacțiilor în yuani și ruble, evitarea rețelelor SWIFT și utilizarea unor structuri offshore permisive.

SUA și țările europene au intensificat sancțiunile, cu acțiuni concrete îndreptate către aceste mecanisme. A fost vizată connectivitatea financiară rusă, fiind limitate semnificativ instrumentele financiare disponibile băncilor ruse și filialelor străine din Federație.