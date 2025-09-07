Social

Fiică reclamată de tată la poliție, după ce a furat toate bijuteriile familiei

Fiică reclamată de tată la poliție, după ce a furat toate bijuteriile familiei
O ancheta a fost deschisă de polițiștii din județul Gorj după ce un părinte și-a reclamat fiica, în vârstă de 19 ani, că i-ar fi furat bani și bijuteriile în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei, informează IPJ Gorj.

Un părinte, nevoit să-și reclame fiica la poliție. Ar fi  furat din casă toate bijuteriile și banii familiei

Sesizarea a fost făcută chiar de tatăl tinerei, care a solicitat intervenția autorităților în urma dispariției bunurilor din locuință. În urma verificărilor, polițiștii au găsit asupra tinerei o parte dintre bijuteriile reclamate ca fiind furate.

Tânăra este în prezent vizată de un dosar penal, fiind cercetată sub acuzația de furt între rude, conform Codului Penal. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta.

Mai exact, polițiștii din județul Gorj au deschis o anchetă în urma unei plângeri depuse vineri, 5 septembrie, la Postul de Poliție Bengești-Ciocadia.

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în Târgu Cărbunești, le-a declarat oamenilor legii că fiica sa, în vârstă de 19 ani, este responsabilă de dispariția unei sume considerabile de bani și a unor bijuterii din aur din locuința sa.

Polițiștii încearcă sa afle cum a fost posibilă presupusa sustragere de bijuterii și bani

Fapta reclamată ar fi avut loc în cursul anului trecut, a povestit tatăl tinerei acuzată de furt, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 300.000 de lei, constând în 1.450 de euro în numerar și mai multe bijuterii din aur. Cazul este în prezent în cercetare, iar polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc presupusa sustragere.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt între rude, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluţie procedurală. Până la acest moment, poliţiştii au procedat la identificarea tinerei de 19 ani şi recuperarea unei părţi semnificative din prejudiciul creat, constând în bijuterii din aur care au fost restituite bărbatului”, a transmis, duminică, reprezentanţii Poliţiei Gorj.

