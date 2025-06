Fiica lui Joe Biden, nemulțumită de rapoartele care arată că nu mai putea să conducă

Ashley Biden, fiica fostului președinte Joe Biden, este foarte nemulțumită de rapoartele pe care le califică drept „lipsite de respect și neadevărate” cu privire la vârsta tatălui ei și la incapacitatea acestuia de a-și exercita mandatul.

Într-o postare pe Instagram, Ashley Biden a publicat o fotografie cu părinții ei, pe o plajă, spunând că este „prea recunoscătoare pentru a fi supărată pe toate prostiile...”. Și-a apărat tatăl, susținând că ar fi dat tot ce a avut mai bun în calitate de președinte și a respins relatările din cărți precum „Original Sin”, care arată că a avut probleme mintale în timpul mandatului.

„A îmbătrânit, DA! Ca noi toți! Iar stresul președinției a accelerat procesul. Dar el a fost întotdeauna mai mult decât capabil să facă treaba. Și una al naibii de bună. A muncit mai mult decât oricine și a tratat cu multă seriozitate datoria și obligația sa sacră față de această țară”, a scris aceasta.

Deși nu a menționat numle cărții scrise de Alex Thompson și Jake Tapper, ea a făcut referire la ceea ce a numit „zgomot” din partea a ceea ce a calificat drept „știri false” despre Biden.

„Zgomotul este lipsit de respect și neadevărat... și, este doar asta - zgomot- creat de cei angajați să perpetueze și să profite”, a mai susținut aceasta.

Comentariile făcute de Ashley Biden au venit la câteva săptămâni după ce nepoata lui Biden, Naomi Biden, a criticat cartea direct, într-o postare pe X, potrivit foxnews.com.

„Tocmai am citit o copie a acestei cărți stupide și, pentru cei curioși să afle o recenzie din perspectiva cuiva care a avut o experiență directă, pot spune că este o minciună politică destinată clasei privilegiate a vorbitorilor.

Cei care intră rar în arenă, dar profită de spectacolul celor care se implică. Pe scurt, cartea este plină de minciuni neoriginale și lipsite de inspirație, scrise de jurnaliști iresponsabili care se promovează pe ei înșiși și care caută să câștige rapid bani”, a scris nepoata fostului președinte.

— Naomi Biden (@NaomiBiden) May 19, 2025