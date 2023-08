Cartea care-l va scoate din minți pe Biden. Eșec istoric în Afganistan

Cartea despre Afganistan care îl va scoate din minți pe Joe Biden. O carte publicată recent dezvăluie modul cum a reacționat președintele Joe Biden după retragerea sa dezastruoasă din Afghanistan. Liderul de la Casa Albă a intrat în polemici cu presa care l-a atacat descriind haosul de la aeroportul din Kabul.

Cartea care-l va scoate din minți pe Biden, despre Afganistan

„Fie presa și-a pierdut mințile, fie eu”, a declarat Biden pentru un membru al echipei sale. Perspectiva sa este că imaginile bulversante care arată dezastrul care a urmat evacuării grăbite americane erau inevitabile.

Mai mult, erau consecința unei decizii dificile, potrivit unui raport asupra operațiunii din 2021. Raportul este inclus în cartea ‘The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future’ semnată de Franklin Foer.

Volumul creionează portretul unui președinte care se agață cu încăpățânare de o convingere proprie. Și anume că a luat decizia potrivită. Asta în ciuda faptului că talibanii au putut pătrunde până în interiorul țării. Mai mult, au cucerit capitala pe măsură ce trupele americane au părărit terenul.

„Și în mijlocul crizei care i-a taxat caracterul și perspicacitatea managerială, președintele s-a dat de gol”, scrie Foer într-un fragment publicat de Atlantic.

Empatie sau răceală de gheață la Biden?

„Pentru un om lăudat pentru empatia sa, el poate fi detașat, chiar de gheață, când este confruntat cu perspectiva suferinței umane”, continuă autorul în cartea sa.

Săptămâna aceasta se împlinesc doi ani de la retragerea SUA dintr-un război care a durat 20 de ani. Ultimul soldat american a pășit pe sol afgan pe 30 august 2021. De atunci au intervenit un atac sinucigaș care a ucis 13 americani și peste 160 de afgani. Deci nu sunt multe de sărbătorit. În cartea lui Foer, acești pași greșiți au demarat odată cu anunțul lui Biden din aprilie că trupele americane vor părăsi țara.

Discursul lui Biden a inclus o lipsă sesizată de foarte puțini la acel moment. Președintele abia a menționat poporul afgan. Nu i-a adresat nici măcar o felicitare națiunii pe care SUA urma să o lasă în urmă, observă scriitorul. Volumul va fi lansat pe 5 septembrie de celebra editură Penguin.

„Afganii par să fi fost doar ceva minor în gândirea sa”, mai remarcă Franklin Foer.

Biden l-a lăsat mască pe generalul Mark Milley cu decizia pentru Afganistan

Mai mult, Biden a fixat data de 11 septembrie, când se aniversează 20 de ani de la atacurile din 9/11 septembrie, ca dată limită pentru plecarea trupelor sale din Afghanistan. Această decizie l-a înfuriat pe generalul Mark Milley, șeful Statului Major.

‘Deși nu s-a plâns niciodată oficial, Milley nu a înțeles decizia’, scrie Foer. „Cum a onorat morții admițând un eșec într-un conflict care a fost purtat în numelor lor?”, conchide scriitorul, potrivit DailyMail.