Cauzele care au dus la producerea furtunii cu grindină ce a lovit o localitate din județul Constanța au fost explicate de Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. În opinia sa cauza acesteia ar fi prelungirea vremii calde în sezonul de toamnă.

„Este interesant cum s-a format acest fenomen, pentru că a început în orele dimineții, undeva în sudul României, s-a dezvoltat în nordul Bulgariei și apoi a evoluat către nord. Am avut cam orice situație neobișnuită din timpul verii, în care, pentru a forma furtuni de genul acesta, avem nevoie de instabilitate, umiditate ridicată și ceva care să declanșeze furtuna. În acest caz am avut umiditatea care a venit dinspre Marea Neagră și am avut instabilitate foarte mare”, a explicat Bogdan Antonescu, conform digi24.ro.

Potrivit spuselor sale, ceea ce s-a format de fapt este un sistem care se numește în meteorologie multicelular.

„Imaginați-vă o furtună destul de mare în care sunt mai multe nuclee. Fiecare dintre aceste nuclee, sau celule, sunt nori cu dezvoltare pe vertical, capabili să producă fenomene extreme: grindină de mari dimensiuni, precipitații intense. În particular, în acest caz, am avut un sistem care se numește efect de tren. Deasupra unei singure regiuni au apărut mai multe multi-celule care s-au deplasat una după alta, exact ca un tren, fiecare vagon fiind o celulă din care a plouat, a căzut grindina și în felul acest am avut cumulări mari de grindină sau acumulări mari de precipitații care să ducă la viituri”, a mai spus Bogdan Antonescu.

Cazul Constanța studiat pe computer

Expertul în fenomene meterologice extreme a precizat că în acest moment, având în vedere că a fost un singur fenomen de acest tip, este foarte dificil de comentat dacă se datorează schimbărilor climatice

„Este foarte greu pentru un singur caz, cum ar fi acesta, să spunem dacă el este sau nu generat de schimbările climatice. Pentru aceasta ar trebui să facem simulări care se numesc studii de atribuție, deci să încercăm să reproducem această furtună cu un computer, întâi cu influența schimbărilor climatice, apoi fără influența lor și să le comparăm”, a completat expertul.

Un sat din județul Constanța, Palazul Mic, a fost acoperit de un strat de grindină care a atins un metro grosime. Mai multe clădiri au fost afectate, iar cantitatea foarte mare de grindină a blocat accesul într-o locuință, fiind nevoie de intervenția lucrătorilor ISU pentru a-i evacua pe cei cinci oameni din interior.