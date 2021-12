Fenomen meteo rar și spectaculos! Se numește ”praf de diamant”. Cum apare? VIDEO

Fenomenul meteo numit „praf de diamant”, a fost observat în capitala Rusiei, în condițiile în care temperaturile au fost foarte scăzute. Imaginile au fost prezentate de gazeta.ru. Fenomenul și-a făcut apariția în Moscova în condițiile în care regiunea se confruntă cu un val de frig care a început să se retragă de joi.

„Praful de diamant” este destul de neobișnuit pentru regiunile din vestul Rusiei. Atunci când condițiile meteo sunt îndeplinite, „praful de diamant” își face apariția în aer, sub formă de cristale minuscule de gheaţă care plutesc.

„Praful de diamant este asemănător cu ceață, dar spre deosebire de acesta nu este format din picături de apă lichidă, ci din cristale de gheață. În plus, spre deosebire de ceață, acest fenomen reduce vizibilitatea ocazional și doar puțin”, au precizat meteorologii ruși.

Cum apare „praful de diamant”

Potrivit meteorologilor, aceste precipitaţii solide nu sunt periculoase pentru oameni. În schimb, poate provoca probleme stațiilor meteo automatizate din aeroporturi. Acestea măsoară vizibilitatea şi consistenţa norilor.

„În condiții de frig cu temperaturi de -20 de grade și umiditate ridicată a aerului în atmosferă, se înregistrează un tip de precipitații solide, rare pentru Rusia Centrală, denumite «praf de diamant». Se formează cristale minuscule de gheață care plutesc în aer. În meteorologia rusă, acest fenomen se numește ace de gheață. Praful de diamant se formează de obicei atunci când cerul este senin sau aproape senin, de aceea este uneori numit și «precipitații în cer senin», au mai arătat meteorologii, conform gazeta.ru.

Meteorologii susțin că un astfel de fenomen este mai des întâlnit în Antarctica și Arctica. În unele regiuni din zona Antarcticii, acest fenomen este înregistrat în medie 316 zile pe an. Aici peste 70% din precipitații cad sub formă de „praf de diamant”.

Explicațiile meteorologului Elena Corduneanu

Pe de altă parte, meteorologul Elena Corduneanu descrie acest fenomen drept foarte spectaculos. Ea a explicat cum se formează și în ce condiții.

„Păi este un fenomen frumos, într-adevăr, dar este comparativ cu ceața pe care noi o trăim. Avem și noi praf de diamant, dar nu cred că avem ocazia să îl vedem. Adică are cam aceleași condiții de formare ca ceața, fără nori, cu cer senin, cu inversiune termică la sol, adică foarte rece la sol și mai cald sus. Diferența este că sub această inversiune este foarte frig, nu ca la ceață, adică ați văzut că la Moscova au fost -20 de grade și atunci vaporii de apă din aer nu mai trec în stropi, cum se formează ceața pe la noi, ci direct în cristale de gheață. Lucesc din cauza soarelui și din cauza asta i se spune «praf de diamant», de altfel, acest fenomen este frecvent în Antarctica, în zonele arctice, dar și acolo unde se îndeplinesc aceste condiții despre care am vorbit. Nu e periculos deloc, nici măcar ca ceața pentru că nu se reduce vizibilitatea. E foarte frumos”, a relatat Elena Corduneanu la Realitatea TV.