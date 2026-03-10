Femeia care a tras cu arma asupra locuinței Rihannei, explicații bizare legate de atac. Pe lista ei se aflau și alte vedete

Ivanna Ortiz a fost arestată după ce a tras asupra conacului din Beverly Hills al cântăreței Rihanna. Într-o serie de videoclipuri postate pe YouTube, Ortiz a susținut motive bizare pentru atac, afirmând că artista i-ar fi „furat” ideile, că îi este „invidioasă” și că ar fi o „vrăjitoare cu fața diavolului”, arată NYPost.

Ortiz, în vârstă de 35 de ani, a fost reținută duminică seara, după ce au fost trase focuri de armă asupra proprietății lui Rihanna, în timp ce artista se afla acasă. În postările sale pe rețelele sociale, femeia a lăsat impresia unei persoane obsedate de cântăreață.

Într-un videoclip, Ortiz afirma că Rihanna încearcă să „fure gândurile oamenilor” și că ar fi „diavolul în persoană”. În alt videoclip, ea susținea că „diavolul și Rihanna sunt foarte zgomotoși, dar nu au putere” și că ea însăși, împreună cu Dumnezeu și Iisus Hristos, „sunt buni”.

Surse apropiate cântăreței au declarat că Rihanna nu înțelege de ce familia ei a fost vizată și că incidentul a fost unul terifiant. După atac, artista a luat măsuri suplimentare de protecție și a decis să amâne o ședință foto.

Ortiz are un trecut problematic. Ea a fost arestată anterior pentru violență domestică împotriva fostului soț, în prezența copilului lor, și ulterior acuzată de încălcarea condițiilor de eliberare sub control judiciar. În săptămânile premergătoare atacului asupra conacului lui Rihanna, Ortiz a postat mesaje agresive pe rețelele sociale la adresa cântăreței și a altor vedete, precum Cardi B, Drake sau Kim Kardashian.

Ortiz a fost implicată și în alte scandaluri legate de industria muzicală, depunând în 2025 o cerere de urgență împotriva Live Nation, promotorul concertelor lui Rihanna, și al orașului Orlando, pentru a opri un concert Billie Eilish. Nu există indicii că această acțiune ar fi vizat-o direct pe Rihanna.

Conacul cântăreței, achiziționat în 2021 pentru 13,8 milioane de dolari, are cinci dormitoare și șapte băi, în suprafață de 7.600 de metri pătrați, și se află în același cartier cu locuințele unor celebrități precum Mariah Carey, Madonna sau Paul McCartney. Nu este prima dată când Rihanna se confruntă cu incidente de acest gen; în 2018, un bărbat a pătruns în locuința ei din Hollywood Hills și a fost descoperit după aproximativ 12 ore.

Rihanna, cunoscută și sub numele real Robyn Rihanna Fenty, și-a construit o carieră de succes în muzică și a dezvoltat brandul Fenty, care aduce pe piață cosmetice, modă și lenjerie intimă. Artista a declarat că siguranța familiei sale este o prioritate absolută și că nu va face compromisuri atunci când este vorba despre protecția copiilor ei.