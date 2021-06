Persoana care a provocat catastrofala prăbușire a Turului Franței a fost arestată. La un moment dat, s-a raportat că a fugit din țară.

Femeia în vârstă de 30 de ani care a provocat un întreg carambol în timpul competiției de sâmbătă a fost arestată miercuri și acum se află acum în custodia poliției din Landerneau, Britanny, în nord-vestul Franței.

Calvarul a avut loc sâmbătă, 26 iunie, ceea ce a lăsat zeci de bicicliști răniți. Unele leziuni au fost la fel de ușoare ca erupția rutieră, în timp ce o persoană a rămas cu coastele rupte și cu un plămân perforat.

Persoana ținuse un semn de carton către camerele TV care filmau evenimentul sportiv anual și blocase drumul ciclistului Tony Martin în acest proces. Drept urmare, Martin și mulți alți bicicliști au fost doborâți de pe biciclete.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg

— daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021