Președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, și managerul Spitalului Județean de Urgență, Cătălin Grasa, au inaugurat laboratorul de Rezonanță Magnetică Nucleară. Echipamentele medicale, în valoare de aproape 800.000 de euro, oferite de Ministerul Sănătății, au fost amplasate într-un spațiu a cărei amenajare a fost sponsorizată, cu 600.000 de lei, de Regia Județeană de Apă, companie al cărei director general este liderul PSD Constanța, Felix Stroe.





Spitalul Județean de Urgență Constanța a obținut, anul trecut, de la Guvern, un echipament de imagistică prin rezonanță magnetică și un sistem de arhivare a imaginilor medicale - PACS (tehnologie utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). “Inaugurăm RMN-ul, de stat, nu privat, de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Putem spune că, începând din 2019, pacienții din județul Constanța vor beneficia de servicii medicale de Rezonanță Magnetică, de stat. Nu va mai fi nevoie să meargă în alte orașe sau la clinici private și să aștepte luni de zile până să facă aceste analize” a declarat, azi, la inaugurare, președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu. Șeful laboratorului RMN, medicul Radu Baz, a precizat însă că “având un singur aparat, s-a hotărât să fie folosit numai pentru pacienții internați în spital”.

Laboratorul RMN funcționează lângă Urgență, iar pentru amenajarea lui, președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu (vicepreședinte PSD), susținut și de managerul Spitalului Județean de Urgență, Cătălin Grasa (șeful Departamentului Sănătate din PSD Constanța) a apelat la SC RAJA SA Constanța, condusă de liderul lor de partid, Felix Stroe. De altfel, la inaugurare a fost prezent și directorul adjunct al RAJA, Aurel Presură, căruia i-a fost prezentată o plachetă aurie, în care se pomenește de “contribuția remarcabilă a companiei RAJA”, pusă pe perete. „Este plachetă cu mulțumirile noastre pentru efortul deosebit al Societății RAJA SA Constanța pentru amenajarea acestui spațiu. Erau mari șanse să pierdem echipamentul dacă nu ne ajutau”, a declarat, emoționat, managerul Cătălin Grasa.

Cel care a găsit soluția sponsorizării de la RAJA a fost președintele CJC, Horia Țuțuianu, care a mărturisit că a reziliat contractul cu o firmă din Israel. “Cu riscul să întârziem lucrările, nu am mai semnat contractul cu Baran, am refuzat să lucrez cu ei, nu voiam să plătesc prețul de 2-3 ori mai mare. M-am dus la RAJA și l-am rugat pe domnul director, domnul Felix (Stroe), RAJA Constanța poate sponsoriza lucrarea? RAJA are serviciu propriu de construcții. Și au sponsorizat cu lucrarea în sine. Mulțumesc încă odată domnului director Stroe pentru efortul făcut și înțelegerea de care a dat dovadă, făcând această lucrare, nu în bani. În valoare de 600 de mii de lei, cu TVA”, a explicat, Horia Țuțuianu, lângă plachetă.

Directorul adjunct al SC RAJA SA, Aurel Presură, a admis că “noi suntem cunoscuți ca furnizori de apă și canalizare pentru cetățenii din Constanța, din județ și din țară”.Tocmai de aceea, “considerăm că este bine ca o parte din profitul companiei, din ceea ce producem noi, să se întoarcă la cetățeni, sunt clienții noștri și trebuie să avem grijă de ei”. La Constanța, abonații RAJA plătesc 9,66 de lei pentru apă și canalizare. Iar sponsorizările nu se vor opri la laboratorul RMN. “Domnule președinte al CJC și domnule director să știți că vă puteți baza pe noi în astfel de situații pentru că avem o echipă foarte bună de meseriași, care pot să execute lucrări, ceea ce înseamnă foarte multe economii la lucrările care se pot executa aici din forțe proprii. Și să știți că vom fi mereu alături de dumneavoastră”, a dat asigurări directorul adjunct de la Apă Canal.

Ionut Dolanescu rupe tacerea! Ce spune despre starea de sanatate a Mariei Ciobanu!

Pagina 1 din 1