Artista recunoaște că, deși a fost o perioadă extrem de dificilă pentru toți artiștii, a reușit ca în luna aprilie să mai scoată o piesă o piesă.

„În aprilie am închis albumul pop-urban-folcloric „Feli din Poveste cu piesa „Puiule, Puiuțule, pe care chiar vă recomand să o ascultați… este o lecție frumoasă de viață. Bine, vă recomand să ascultați albumul pentru că în cel puțin jumătate din el vă veți regăsi. Ultimul an a creat o legătură mai strânsă cu familia mea, mult timp petrecut cu Nora Luna, timp care mi-a lipsit prea mult înainte, introspecție multă. Pe plan personal am avut câteva proiecte frumoase făcute de la distanță, proiecte prin care m-am uimit de cât de tare și ce ajutor bun ne e tehnologia și lumea online-ului”, a povestit cântăreața.

Cel mai recent album „Feli din poveste”, este, așa cum sugerează și numele, o parte din viața.

„Am căutat în sertarul cu amintiri și cu ajutorul colegilor producători de la HaHaHa Production am făcut aceste piese pe care, sincer, visam să le cânt în acest stil pop folcloric de câțiva ani buni”, a mai spus Feli

„Vocea României mi-a schimbat viața”

Cred că mulți încă își amintesc de Feli, cea care impresiona la „Vocea României, în 2012. Ce a însemnat pentru tine participarea la acest show? Îți imaginai atunci că o să ajungi la performanța de astăzi?

„Vocea României, cu siguranță, mi-a schimbat viața. Știam că muzica e misiunea mea. Cumva mereu am simțit că muzica e drumul meu. M-am gândit că e doar o chestiune de timp până când poveștile mele vor ajunge la urechile voastre, ale celor care rezonează cu muzica și mesajele mele”, a spus ea.

2017 a fost anul în care artista și-a lansat primul album, „Eu sunt Feli”, iar 2018 anul în care a participat la Selecția Națională Eurovision, unde s-a clasat pe locul al treilea, cu piesa „Bună de iubit”. Tot în 2018, a fost cooptată ca jurat în emisiunea-concurs ‘The Four – cei 4’, de la Antena 1.

Legătura cu Smiley

S-a speculat că colaborarea artistică cu Smiley ar fi fost mai mult de o simplă prietenie.

„Smiley este fratele meu din alte vieți. Este unul dintre puținii oameni cu care artistic am o chimie imensă. El este unul dintre oamenii pe care îi prețuiesc și respect foarte mult. E un om foarte bun. My kind of human”, a conchis Feli, potrivit viva.ro.