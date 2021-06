Artisti din 20 de tari – Argentina, Aruba – Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elveţia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Tarile de Jos si Ucraina vor prezenta productii muzicale in spatii de concert traditionale si neconventionale.

Mai multe detalii cu privire la agenda, spatiile de desfasurare a evenimentelor si masurile ce trebuie respectate de publicul spectator vor fi anuntate cat de curand posibil. Echipa festivalului isi doreste ca fiecare persoana care participa la EUROPAfest sa vina cu incredere si sa stie ca se va urma intocmai protocolul si normele de protectie si siguranta indicate de autoritati.

Biletele vor fi puse in vanzare pe www.iabilet.ro .

Asadar, joi, 16 iulie, EUROPAfest 28 isi va deschide portile si invita lumea buna sa i se alature intr-un maraton de 9 zile de evenimente pline de culoare si rafinament.

Unic in Romania, in 2005 Festivalul International EUROPAfest a fost primul eveniment caruia Casa Regala i-a acordat Inaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe’s finest festivals, titulatura oferita de Comisia Europeana si Parlamentul European.

Directorul EUROPAfest, dl. Luigi Gageos declara:

“Am ales ca slogan pentru aceasta editie Return to Live Music. No limits, just hope. 2020 a fost un an in care am constientizat cu totii rolul artei si in special al muzicii in a ne crea o stare de bine, de echilibru. Am redescoperit bucuria lucrurilor simple, autentice, dar ne-am gasit si propriile limite. Dupa luni de restrictii si sali de spectacole inchise, dupa seri de streaminguri online lipsite de emotia live-ului, suntem nerabdatori sa revenim la concertele cu public si sa simtim ca totul va fi bine. “

Un film de prezentare poate fi vizionat aici: https://bit.ly/EUROPA-fest-2021

Material realizat cu sprijinul jmEvents.