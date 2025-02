Politica FCSB - Lyon, în optimile Europa League. Mesaj exuberant transmis de Gigi Becali







FCSB va juca împotriva echipei Olympique Lyon în optimile Europa League, într-o dublă manșă. Gigi Becali, patronul clubului, a reacționat imediat, menționând că aceasta era adversara pe care și-o dorea.

FCSB va juca împotriva echipei Olympique Lyon

La Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru optimile Europa League, unde FCSB, după ce a eliminat PAOK, putea întâlni fie Olympique Lyon, fie Eintracht Frankfurt. În urma tragerii, adversara echipei românești va fi formația franceză.

Meciul tur dintre cele două echipe se va disputa pe 6 martie, la București, iar returul va avea loc pe 13 martie, la Lyon. În cazul unei calificări în sferturile de finală, FCSB va întâlni câștigătoarea duelului dintre Real Sociedad și Manchester United.

Dacă va exista o eventuală semifinală, echipa românească ar putea avea ca adversară una dintre formațiile Fenerbahce, Rangers, AS Roma sau Athletic Bilbao.

Gigi Becali: Eram sigur că vom cădea cu Lyon

După tragerea la sorți, Gigi Becali a declarat că își dorește ca echipa sa să se califice. De asemenea, a transmis un mesaj către patronul Olympique Lyon, John Textor.

„Când am jucat cu Lyon în trecut, acolo era Aulas îmi dă dea mereu felicitări la club de ziua mea. Acum e un american (n.r- John Textor), care am înțeles că vrea să mă imite pe mine. Să conducă așa ca mine. Băi americanule, e greu să-l imiți pe Becali. Și Trump a făcut la fel, și-a pus coroană și s-a făcut împărat.

Eram sigur că vom cădea cu Lyon. Acum trebuie să fiu cuminte și curat și să nu mă cert cu nimeni. Și va pune Dumnezeu mâna Lui. Noi trebuie să trece, nu că putem să trece. Nu vreau să mă mândresc, dar când intru în război nu voi zice niciodată că voi fi învins. Chiar dacă sunt Real Madrid sau Barcelona. Deci trebuie să trecem de Lyon”, a susținut acesta, în cadrul emisiunii „Liga DigiSport”.

De asemenea, acesta a mai discutat despre potențialul viitor al echipei sale.

„Să dea Dumnezeu să trecem de Lyon, apoi să jucăm cu Real Sociedad. Sună mai bine decât Manchester United. Apoi cu Frankfurt în finală. Un părinte de aici, Casian, mi-a zis că vom cădea cu ambele. El, Casian, nu prea le nimerește. Dar poate reușește acum.

Toți jucători au fost așa cum eu am crezut. Doar că nu mă așteptam la Tănase. Am vorbit înainte de meci și i-am zis că am nevoie de un apărător și de unul care să atace. I-am zis că sunt el și Chiricheș. Nu am nicio grijă cu ei doi. Cu ei pe teren nu ne bate nimeni. Tănase a fost peste așteptări”, a mai adăugat omul de afaceri.

Alte emciuri pe care Olympique Lyon le-a avut cu echipe românești

FCSB a disputat cinci meciuri împotriva francezilor. În sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA, a obținut o victorie cu 4-0 împotriva lui Lens. De asemenea, a întâlnit de patru ori Lyon în faza grupelor Ligii Campionilor: în sezonul 2006-2007, scorurile au fost 3-0 pentru Lyon și 1-1, iar în sezonul 2008-2009, echipa franceză s-a impus cu 5-3 și 2-0.

Lyon a întâlnit Astra în play-off-ul Europa League din sezonul 2014-2015. Echipa română s-a impus cu 2-1 în meciul din Franța, iar Lyon a câștigat la Giurgiu cu 1-0. Astra s-a calificat în faza următoare a competiției.