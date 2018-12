FCSB e cu gândul la Teja. Dică iese la contraatac

FCSB nu merge deloc cum visa Gigi Becali, iar primul care este tras la răspundere pentru ultimele rezultate este tehnicianul Nicolae Dică.





Cum pauza competițională se apropie, nu este exclus ca latifundiarul din Pipera să producă marea schimbare la echipă. Nu de puține ori, Becali l-a amenințat pe Dică cu demiterea, iar acum s-ar fi găsit și înlocuitorul.

Este vorba despre Mihai Teja, care nu arde deloc gazu` cu gruparea din Mediaș. Cu el la timonă, Gaz Metan are un parcurs bun în Liga 1 Betano, ba chiar speră și la un loc de play-off. Nu ar fi nicio problemă pentru conducerea clubului din Mediaș să renunțe la tehnician, iar dacă va fi cazul, atunci speră să ajungă la un numitor comun cu Edward Iordănescu. Doar că, acesta din urmă ar putea veni la Gaz Metan numai dacă medieșenii vor ieși din insolvență.

„Orice antrenor tinde să ajungă mai sus”

Pentru Teja ar însemna practic o revenire la trupa lui Becali, deoarece antrenorul în vârstă de 40 de ani a lucrat în staff-ul Stelei, alături de Gică Hagi, Cristiano Bergodi şi Marius Lăcătuş. „FCSB este un club mare, un brand, în fiecare an își propune obiective foarte mari, astfel că orice antrenor nu poate să refuze dintr-o dată. În plus, orice antrenor tinde să ajungă mai sus, să performeze. Orice antrenor, orice om, își dorește să meargă la mai bine. Nu știu nimic de vreun interes. Nu vreau să vorbesc, pentru că eu și Nicolae Dică suntem colegi și nu este fair”, a spus Teja.

Dică a rămas din ambiție

De partea cealaltă, Nicolae Dică speră ca patronul lui FCSB să îi acorde interes în continuare, „Voi credeți că nu am și eu oferte? Și că sunt chiar așa slab cum spun unii? Uite că mai sunt și oameni care mă apreciază. Am avut oferte. Și nu doar din țară, ci chiar din străinătate. M-a determinat să refuz oferta de afară ambiția și dorința pe care o am de a câștiga un campionat cu FCSB. Cu FC Viitorul am jucat 5 meciuri şi am obţinut 3 victorii, un egal şi o înfrângere, apoi în cele 5 cu Craiova am avut 3 victorii, un egal şi o înfrângere, iar cu Gaz Metan am avut 4 victorii în 4 meciuri. Deci, asta înseamnă că statistica e de partea mea, înseamnă că sunt un antrenor bun din punctul meu de vedere. Cu multă încredere și pasiune voi deveni foarte bun”, s-a apărat Dică, potrivit Digi Sport.

