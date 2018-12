FCSB rămâne o enigmă pentru Gigi Becali: „Asta e problema”

Finanțatorul „roș-albaștrilor” l-a acuzat, discret, pe antrenorul Nicolae Dică, pentru jocul dezarticulat. Ocupanta locului secund a câștigat din nou jucând modest.





FCSB merge neabătută pe drumul mediocrității, dar în ciuda acestui fapt, reușește să se mențină în fruntea ierarhiei Ligii I Betano În etapa a 17-a, „roșalbaștrii”, plecați în exil la Pitești au întâlnit-o pe Gaz Metan Mediaș și s-au impus cu scorul de 2-1.

Elevii lui Nicolae Dică au dus lipsă de fantezie și creativitate și au încasat gol într-un moment în care se aflau în inferioritate numerică, după eliminarea lui Antoni Ivanov (37).

„E o problemă pentru noi și mereu mă gândesc de ce”

Ulterior, echilibrul numeric avea să fie restabilit, după eliminarea lui Olimpiu Moruțan, cel care n-a rezistat pe teren decât 4 minute și a văzut „roșu” în minutul 69. FCSB rămâne în preajma liderei CFR Cluj, de care o despart două puncte, dar jocul bucureștenilor suferă vizibil. Gigi Becali a declarat că nu înțelege de ce oamenii săi nu reușesc să aibă posesie. „Sunt mulțumit că am avut multe ocazii, înseamnă că am jucat bine. Am avut atitudine, dar nu mi-a convenit golul pe care l-am primit. Nu poți să-l lași pe Fortes să dea de lângă tine, așa cum a făcut Bălașa. Preferam ca la 2-0 să avem în continuare posesie, chiar dacă nu mai aveam nevoie de al treilea gol. E o problemă pentru noi și mereu mă gândesc de ce nu avem posesie, chiar dacă avem jucători valoroși . Posibil să fie vorba de antrenor. Hagi are posesie cu echipa pe care o are, care nu e mai valoroasă decât a noastră”, a spus Gigi Becali.

„Dică vede, așa cum vedeam și eu”

Finanțatorul a mai anunțat că nu se mai bagă peste Nicolae Dică în deciziile tehnictactice. Pe de altă parte, latifundiarul își freacă palmele de mulțumire, atunci când se gândește la perspectiva vânzării lui Dennis Man. „Eu nu mai impun nimic la echipă, am zis că nu mă mai bag și nu mă mai interesează. Mă bucur că Dică vede, așa cum vedeam și eu, că Man e al doilea vârf. E cel mai vandabil la ora asta. La FCSB trebuie să se facă bani! Man e cel mai bun dribleur, marchează, nu pierde niciodată mingea. Dacă mă pui să aleg între Tănase și Man, nu știu pe cine să aleg.”

Antrenorul Nicolae Dică a revenit pe stadionul unde a început fotbalul mare și a fost emoționat la final: „Gazonul a arătat foarte bine, au fost și 3.500 de oameni. Pentru mine a fost extraordinar, aici am debutat în prima ligă, la echipa națională. Aici am devenit și antrenor și am reușit acea promovare. Aici am făcut primii pași ca jucător de fotbal și ca antrenor principal”.

