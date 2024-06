Liga Campionilor 2024. FCSB dă peste un adversar greu de digerat, în turul al 2-lea preliminar

FCSB și-a aflat adversara în turul doi preliminar din Liga Campionilor la fotbal, cu condiția să treacă de adversara din prima rundă. Bucureștenii vor juca, în prima fază contra AC Virtus 1964, campioana statului San Marino.

Pentru jucătorii lui Gigi Becali, calificarea în turul secund din Liga Campionilor ar trebui să fie floare la ureche. Să nu uităm, însă, roș-albaștrii au mai pierdut calificări pe care le aveau în vârful bocancului.

Primul tur preliminar din Liga Campionilor este programat să se joace în prima jumătate a lunii iulie. FCSB se va duela cu AC Virtus 1964 pe 9 sau pe 10 iulie, în San Marino, și pe 16 sau pe 17 iulie, în manșa secundă, la București. Dacă se va califica, echipa lui Gigi Becali va juca împotriva Maccabi Tel Aviv.

Este echipa scoasă din urnă, la tragerea la sorți a UEFA, care a avut loc miercuri, la prânz, la sediul de la Nyon (Elveţia). În turul doi, dacă va obține calificarea, FCSB va juca pe teren propriu, în prima manșă, pe 23/24 iulie. Returul este programat în Israel, pe 30/31 iulie.

Maccabi Tel Aviv, posibila adversară din turul secund a bucureştenilor, are în palmares 25 de titluri de campioană a Israelului. Ultimul dintre acestea a fost obținut chiar în sezonul trecut.

De asemenea, Maccabi a cucerit de 24 de ori Cupa Israelului. Echipa din Tel Aviv s-a calificat de două ori, în istoria sa, în grupele Ligii Campionilor. Adversarii FCSB au făcut acest lucru în sezoanele 2004-2005 şi 2015-2016.

If we'll pass AC Virtus 1964🇸🇲 we'll meet @MaccabiTLVFC from Israel 🇮🇱 in the @ChampionsLeague second qualifying round!#WeAreSteaua #UCL pic.twitter.com/733GkyvyZc

— FCSB🌟🇺🇸🇬🇧 (@FCSB_ENG) June 19, 2024