După eşecurile cu Clinceni, Dinamo şi Hermannstadt, antrenorul principal Toni Petrea vrea să vadă mult mai multă agresivitate din partea elevilor săi de la FCSB în partida cu revelaţia Chindia Târgovişte.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani se aşteaptă la o replică puternică din partea trupei pregătite de Emil Săndoi, însă are încredere că jucătorii săi vor putea depăşi defensiva aglomerată a Chindiei. „Venim după o perioadă mai puţin fericită, în care am pierdut trei meciuri la rând şi ne dorim o victorie de moral. Întâlnim un adversar care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, dar, din punctul meu de vedere, are şanse reale la play-off” a lăudat Toni Petrea echipa din Târgovişte.

Punctul slab al FCSb: fazele fixe. O spune chiar antrenorul său

Antrenorul principal al formaţiei bucureştene îşi exprimă convingerea că roş – albaştrii şi-au învăţat bine lecţia şi nu vor mai fi luaţi prin surprindere la fazele fixe din prejma propriului careu.

„Orice echipă care evoluează împotriva noastră este foarte motivată şi îşi doreşte să demonstreze că are valoare. Ei vor veni cu ambiţii mari şi, din punct de vedere al agresivităţii şi al dăruirii, trebuie să fim la acelaşi nivel cu ei. Problema nu este numai apărarea. Trebuie să fim mult mai atenţi la momentele statice ale jocului, iar pe faza de atac e necesar să arătăm agresivitate” e îndemnul lui Petrea pentru Moruţan şi compania.

Florinel Coman, hrănit cu încredere

Fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf admite că vedeta Florinel Coman nu a mai strălucit în ultima perioadă, dar îi oferă, în continuare, credit acestuia. „Sper ca Florinel Coman să se ridice la nivelul acestui meci. Are nevoie să-şi recapete încrederea după accidentarea sa. Am speranţe de la întreaga echipă că vom reuşi să ne facem jocul şi să câştigăm” şi-a încheiat discursul Petrea.