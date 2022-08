FBI crede că rușii se vor întoarce împotriva lui Putin. „Istoria arată că astfel de lucruri se întâmplă tot timpul”

Adjunctul directorului FBI, Michael Driscoll, este încrezător că oficialii ruși vor începe să dezerteze și să nu mai susțină războiul Kremlinului împotriva Ucrainei. El crede că astfel de „dezertori” vor începe să coopereze cu serviciile secrete occidentale, oferind informații despre adevăratul plan al lui Vladimir Putin.

Driscoll a spus că există o „probabilitate mare” ca unii dintre „apparatcikii” nemulțumiți ai Kremlinului să se opună președintelui rus. „În astfel de momente, când vorbim despre un conflict grav, când există diferențe clare între cetățenii Rusiei și apar proteste pe străzile Rusiei, atunci există o mare probabilitate că cineva să vrea să vorbească cu noi despre toate acestea și să facă ceea ce trebuie pentru binele comun”, a spus Driscoll în timpul unei conversații cu jurnalistul Richard Curbage.

„Istoria arată că astfel de lucruri se întâmplă tot timpul. Ni s-a întâmplat atât nouă, cât și rușilor”, a adăugat Driscoll.

Rușii se întorc împotriva lui Putin

Unii oficiali ruși au preferat să fugă din Rusia, inclusiv Anatoli Ciubais, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile cu organizațiile internaționale. Driscoll, care a fost numit personal în această funcție de directorul FBI Christopher Wray, a devenit unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai agențiilor de securitate occidentale care discută public despre posibilitatea apariției „dezertorilor” ruși.

FBI încearcă să îi țină aproape pe oficialii ruși care se întorc împotriva lui Putin.Telefoanele mobile din jurul Ambasadei Rusiei la Washington primesc publicitate direcționată. „Dacă aveți informații care pot ajuta FBI, vă rugăm să ne contactați”, se spune în textul reclamei în rusă.

Lordul Kim Darroch a fost consilier pentru securitate națională și ambasador britanic în SUA în ultimul deceniu și, astfel, a avut acces la secretele britanice. Potrivit acestuia, înțelegerea motivelor liderului rus a fost „filonul de aur” pe care Washingtonul și Londra îl vânau cu disperare. „Aur adevărat ar fi oricine ne-ar putea oferi informații privilegiate despre ceea ce își spun Putin și cercul său foarte mic și ce ordine dă Putin armatei etc. Și dacă putem obține astfel de date depinde dacă avem o sursă chiar în cerc, cineva care se află personal în pericol extrem. Am avut astfel de oameni în trecut”, a spus Darroch.

Pe lângă asta, Rusia a pierdut „zeci de mii” de trupe, iar șansele ca Putin să găsească alți soldați sunt mici, potrivit The Telegraph.