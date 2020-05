În timp ce NBA și NHL au fost nevoiți să oprească sezonul din cauza pandemiei COVID-19, iar MLB a trebuit să amâne Ziua Deschiderii la nesfârșit, reprezentanţii din fotbal şi baschet caută soluţii pentru a redeschide cât mai repede „fabrica de făcut bani”.

Despre testele de contact, care pot fi efectuate în afara spitalelor și care oferă rezultate rapide, s-a discutat din nou în conferinţa video a reprezentanților marilor Ligi din SUA cu Administrator of the Centers for Medicare & Medicaid Services, Seema Vermași Medicaid și un membru al grupului de lucru coronavirus al Casei Albe. Numai că sunt încă reţineri în ceea ce priveşte această opţiune.

Fauci a reiterat faptul că sporturile ar necesita o provocare logistică uriaşă

„Pentru a fi 100% sigur, trebuie să testați în fiecare zi”, a explicat el, şi a continuat: „Dar asta nu este practic și asta nu se va întâmpla niciodată. Dar puteți diminua răspândirea testând pe toată lumea sâmbătă seara, duminică dimineață și spuneți OK, doar jucătorii neinfectaţi”, a declarat Fauci de la pupitrul Casei Albe.

Peste 1,3 milioane de cazuri de coronavirus au fost raportate în SUA începând de luni dimineață, de departe cel mai mare număr al oricărei țări din lume.

Peste 79.500 de decese au fost înregistrate în SUA și peste 216.000 de persoane s-au recuperat, potrivit Universității Johns Hopkins, care a urmărit focarul cu surse de date combinate.

Peste 283.000 de oameni au murit la nivel mondial de când focarul de coronavirus a fost identificat pentru prima dată la Wuhan, un oraș situat în provincia Hubei din China, la sfârșitul anului trecut. Au existat peste 4,1 milioane de cazuri confirmate la nivel global.

Mai mult, dr. Allen Sills, ofițerul medical principal al NFL, a indicat disponibilitatea testelor Covid-19 în cazul în care ar exista orice speranță de a începe sezonul așa cum a fost planificat.

Președintele Comitetului Senatului pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii. a declarat joi pentru CNN: „Nu am mai încercat niciodată să facem asta în această țară”.

Situaţia în SUA la capitolul testarea populaţiei

SUA au efectuat șase milioane de teste în total din ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie, dar Casa Albă a spus că obiectivul său a fost să efectueze două milioane de teste pe săptămână – fiecare stat testând cam 2% din populație – până la sfârșitul lunii mai. Foarte puţin.

Reamintim că în Germania, unde Bundesliga este pregătită să devină una dintre primele ligi sportive majore care să revină la joc, a promis că va acoperi costurile testelor suplimentare de care vor avea nevoie – aproximativ 20.000 de teste repartizate între 36 de echipe – precum și lucrătorilor din prima linie, mai notează CNN.