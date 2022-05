Fata unui fost premier, făcută praf! Nimeni n-a mai iertat-o: „Ești o rușine, la fel ca tatăl tău!”. De la ce a pornit scandalul

Oana Roman s-a confruntat cu nenumărate critice din partea audienței emisiunii Xtra Night Show a lui Dan Capatos, după ce vedeta a revenit pe ecran cu aceleași relatări din perioada în care s-a aflat la un pas de moarte. Deși problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica lui Petre Roman în anul 2014 au fost foarte serioase, românii n-au mai empatizat cu ea.

Oana Roman nu s-a mai putut feri de furia internauților

La programul televizat amintit mai sus, Oana Roman a rememorat unul dintre cele mai solicitante momente ale vieții sale, când a trebuit să treacă prin trei intervenții chirurgicale într-o perioadă de doar două luni de zile. Relatările sale, cunoscute în presa din România încă din anul 2014, au stârnit furie printre internauți, care i-au reproșat vedetei că dramatizează excesiv situația de atunci.

„A povestit de nenumărate ori despre acest subiect. A fost grav, da. Dar, gata! Ajunge!”/„ Vai de capul meu! Nu mai știe ce să povestească să mai apară la tv!”/„Este penibilă și de toată voma!”/ „Dar de ce mereu cu aceeași poveste?” sunt doar câteva dintre mesajele transmise de internauți în urma relatărilor Oanei Roman.

Alte reacții au fost neiertătoare la adresa vedetei. Unii români care au urmărit intervenția sa la emisiunea lui Dan Capatos i-au transmis acesteia că a ajuns să fie „o rușine, la fel ca Petre Roman”.

Fiica lui Petre Roman a trecut prin 3 operații în două luni de zile

În februarie 2014, Oana Roman a născut o fetiță perfect sănătoasă. La patru zile după nașterea prin cezariană însă, vedeta a început să sângereze și a ajuns de urgență la spital, fiind la un pas să facă septicemie din cauza faptului că operația a fost urmată de complicații.

„M-am trezit de trei ori într-o baltă de sânge. M-am operat a doua oară la același medic, eram într-o panică continuă, eram agitată. De la o simplă cezariană, am ajuns la un adevărat coșmar. După ce am stat două zile în spital, m-am externat. Nici măcar nu m-a sunat să mă întrebe cum mă simt. Când am ajuns la spital, să îmi schimb pansamentele, timp de șase săptămâni, am aflat că operația nu se închisese”, povestea Oana Roman la acea vreme, cu ochii în lacrimi.