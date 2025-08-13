International Fâșia Gaza ar putea avea guvern civil. Samir Hulileh, favoritul propus guvernator de Israel și SUA







Samir Hulileh este propunerea cheie pentru funcția de guvernator al Fâșiei Gaza după încheierea conflictului actual, conform relatărilor recente. Omul de afaceri palestinian, acceptat atât de Israel, cât și de Statele Unite, ar urma să conducă o administrație civilă cu o atitudine pașnică față de Israel, în contextul negocierilor pentru o tranziție politică în regiune.

În urma unei serii de discuții intense, omul de afaceri palestinian Samir Hulileh a fost avansat drept candidat principal pentru funcția de guvernator al Fâșiei Gaza după război.

Propunerea a fost mediată de Liga Arabă și este acceptată de către Israel și SUA, două dintre actorii-cheie în conflictul din regiune.

Potrivit ziarului israelian Yedioth Ahronoth, Hulileh, cunoscut pentru activitatea sa economică și politică în cadrul Autorității Palestiniene, ar urma să gestioneze tranziția către o administrație civilă în Gaza, fără implicarea organizațiilor militante precum Hamas sau a Autorității Palestiniene.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat recent că unul dintre criteriile esențiale pentru finalizarea conflictului este formarea unui guvern civil care să adopte o poziție pașnică față de Israel, excluzând orice implicare a grupării militante palestiniene Hamas sau a Autorității Palestiniene (AP).

Hulileh are domiciliul în Ramallah și este un economist renumit, precum și un lider politic și economic important în cadrul Autorității Palestiniene.

Samir Hulileh, stabilit în Ramallah, este un economist cu experiență și lider în cadrul Autorității Palestiniene. El este considerat apropiat al miliardarului americano-palestinian Bashar Masri, cunoscut pentru legăturile sale cu administrația americană anterioară. Hulileh a declarat pentru postul de radio palestinian Ajyal că este pregătit să își asume responsabilitatea administrării Fâșiei Gaza, dar numai cu acordul Autorității Palestiniene, lucru complicat de respingerea israeliană a implicării acesteia în zonă.

Agenția palestiniană WAFA a reacționat oficial, precizând că doar statul Palestina, reprezentat printr-un guvern sau un organism administrativ recunoscut, este autorizat să gestioneze Fâșia Gaza în viitor.