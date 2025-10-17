Sport

Farul - FC Argeș 0-0, în Superliga. Punct important pentru piteșteni în deplasare

Farul - FC Argeș 0-0, în Superliga. Punct important pentru piteșteni în deplasareSuperliga/ Sursa foto Facebook
Echipa piteşteană FC Argeş a obținut un punct important vineri seară, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, în deplasare, cu Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Rezultatul menține distanţa de șapte puncte dintre cele două formații: FC Argeş rămâne pe locul 5, cu 23 de puncte, în timp ce Farul ocupă poziția a 9-a, cu 16 puncte.

Piteştenii, mai periculoşi în prima repriză

Oaspeţii au început curajos și au avut primele ocazii importante ale partidei. În minutul 19, Garutti a trimis un șut puternic spre poarta lui Buzbuchi, care a reușit să respingă. Trei minute mai târziu, Caio Martins a fost aproape de deschiderea scorului, mingea sa trecând puțin peste transversală.

Cel mai tensionat moment al primei reprize a venit în al treilea minut de prelungire, când arbitrul Radu Petrescu a dictat penalty pentru FC Argeș. După verificarea fazei cu sistemul VAR, decizia a fost însă anulată, iar la pauză scorul a rămas 0-0.

Farul a echilibrat jocul după pauză

În repriza secundă, echipa lui Ianis Zicu a ieșit mai hotărâtă la atac. În minutul 58, Rădăslăvescu a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție bună, iar finalul partidei i-a aparținut tot gazdelor.

Cea mai mare ocazie a meciului a fost irosită de Ramalho, în minutul 83, când lovitura sa de cap a trecut milimetric pe lângă bară.

Egal fără goluri și fără mari erori

Deși partida a fost una echilibrată, lipsa de inspirație în fața porții a făcut ca scorul să rămână neschimbat până la final. Arbitrul Radu Petrescu a acordat câte două cartonașe galbene: pentru Ţîru (min. 49) și Larie (min. 84) la Farul, respectiv R. Sierra (min. 38) la FC Argeș.

Echipele de start

Farul Constanţa: Buzbuchi – D. Maftei (Rădăslăvescu 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, B. Nikolov (Seruca 74), Ramalho (G. Iancu 84) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 74), Işfan (Vojtuš 62), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

FC Argeş: D. Lazăr – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Briceag – R. Sierra, Garutti, Raţă (Seto 74) – Caio Martins (Bettaieb 46), Ricardo Matos (Brobbey Luckassen 87), R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 79). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Ţîru 49, Larie 84 / R. Sierra 38 Arbitri: Radu Petrescu – Daniel Ilinca, Traian Neacşu Arbitri VAR: Marcel Bîrsan – Lucian Rusandu

