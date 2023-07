Farul Constanța, probleme mari înainte de Supercupa României. Hagi caută soluții

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat că se confruntă cu mari probleme din cauza accidentărilor în rândul jucătorilor. Hagi a susținut o conferință de presă în care a prezentat situația lotului său înainte de meciul din Supercupa României. Potrivit spuselor sale, campioana nu se poate baza pe serviciile a șase jucători care sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

Cu toate acestea, Hagi este optimist și crede că fotbaliștii săi pot obține victoria în meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe.

„Ne aşteaptă două luni şi jumătate foarte grele. Am făcut extraordinar anul trecut, ceva incredibil, am câştigat campionatul. Din păcate inclusiv în pregătire am avut jucători accidentaţi. Începem să jucăm din trei în trei zile şi sperăm să facem faţă. Din păcate şi la meciul acesta avem anumiţi jucători care sunt accidentaţi, şase jucători care au rămas acasă şi nu sunt disponibili pentru această finală. În rest, încredere avem”, a declarat Gheorghe Hagi.

Potrivit spuselor sale, gruparea pe care o conduce și-a propus să lupte și să câștite meciul cu Sepsi.

„Obiectivul nostru este să ajungem să ne luptăm cu cele mai bune echipe din România, să intrăm în play-off. În ceea ce priveşte meciul de mâine, orice finală se câştigă, nu se joacă. Larie, Băluţă, Mateus, Benchaib, Carnat…. E greu, nu e uşor, dar găsim soluţii”, a spus Gheorghe Hagi.

Jucătorii Farului sunt optimiști înainte de Supercupă

În acest context, Denis Alibec a declarat că el şi colegii săi de echipă sunt pregătiţi de luptă pentru a-și trece și acest trofeu în palmares. El și-a exprimat speranța că Farul Constanța va face un meci foarte bun și va învinge.

„Suntem pregătiţi pentru acest trofeu, pentru Sepsi şi sperăm să facem un meci cât mai bun. Suntem foarte încrezători. Suntem pregătiţi de luptă. Suntem un grup şi o familie. Sepsi este o echipă foarte bună, a demonstrat-o şi în campionat. Cine va fi mai în formă va câştiga. Probabil că nu sunt favoriţi şi lucrul acesta o să-i ajute un pic. Eu îmi doresc să fac un sezon mult mai bun decât anul trecut. Mi-am dorit să vin aici, mi-am dorit să rămân şi cred că s-a văzut lucrul acesta în determinarea pe care am avut-o sezonul trecut”, a afirmat Alibec.

Meciul din Supercupa României se va juca sâmbătă, cu începere de la ora 20.00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. În această partidă se vor confrunta Farul Constanța, câștigătoarea SuperLigii și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, învingătoarea din Cupa României.